Gondia-Vidarbha News: तिरोड्यातील दोन बालकांचीही केली होती विक्री; डाॅ. नीतेश बाजपेयीवर गोंदियात गुन्हा दाखल; डॉक्टरचे पाय खोलात

गोंदिया: भंडाऱ्यात उघडकीस आलेल्या बाळ विक्री प्रकरणात जेलची हवा खात असलेला मुख्य आरोपी डाॅ. नीतेश बाजपेयी (वय ३५, रा. राममंदिर रोड, रामनगर, गोंदिया) याच्यावर गोंदियाच्या रामनगर पोलिसात स्त्री जातीच्या दोन नवजात बाळ विक्री प्रकरणी शुक्रवारी (ता. २७) रात्री दहाच्या सुमारास गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .त्यामुळे डाॅ. नीतेश बाजपेयी याचे पाय आणखी खोलात गेले आहे. नवजात बाळांपैकी एक तिरोडा येथील, तर दुसरा तिरोडा तालुक्यातीलच कोडेलोहारा येथील आहे..यातील आरोपी डाॅ. नीतेश बाजपेयी याचे गोंदियात न्यू बालाजी हाॅस्पिटल आहे. या हाॅस्पिटलमध्ये १० आॅक्टोबर २०२४ ते २६ आॅक्टोबर २०२५ या कालावधीत त्याने महिलांना नवजात स्त्री बाळ जन्माला आल्याचे दाखवून खोटे कागदपत्र तयार केले व खोटा जन्म अहवाल गोंदिया नगर परिषद येथे पाठवून जन्म प्रमाणपत्र तयार करून घेतले..त्यानंतर त्याने तिरोडा येथील एक वर्ष सहा महिने आणि कोडेलोहारा येथील पाच महिने दहा दिवसांच्या नवजात बाळांना दत्तक घेऊन तिऱ्हाईत व्यक्तींना विकले. असे उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांच्या चाैकशी अहवालात स्पष्ट झाले आहे. तथापि, पोलिस उपनिरीक्षक अक्षय वळसे यांच्या तक्रारीवरून रामनगर पोलिसांनी आरोपी डाॅ. नीतेश बाजपेयी याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे..पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक वाघमोडे करीत आहेत. या प्रकरणात डाॅ. नीतेश बाजपेयी हा जेलची हवा खात असून, पुन्हा हे प्रकरण उघडकीस आल्याने त्याचे पाय खोलात गेले आहे. डाॅ. बाजपेयी हा टोळीच्या माध्यमातून हे कृत्य करीत असल्याचे समोर आले आहे.