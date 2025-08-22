विदर्भ

Gondia News: खूनाचा तपास २४ तासांत पूर्ण; दोघांना अटक, विनोद देशमुख खून प्रकरण जुन्या वैमनस्यातून

Police Investigation:घाटटेमणी जंगल परिसरात मृतावस्थेत सापडलेल्या विनोद देशमुख हत्याकांड प्रकरणात स्थानिक गुन्हे शाखेने २४ तासांत दोघांना अटक केली. त्यांनी जुन्या वैमनस्यातून हा खून केल्याचे कबुल केले आहे.
