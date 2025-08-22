Gondia News: खूनाचा तपास २४ तासांत पूर्ण; दोघांना अटक, विनोद देशमुख खून प्रकरण जुन्या वैमनस्यातून

गोंदिया : घाटटेमणी जंगल परिसरात मृतावस्थेत सापडलेल्या विनोद देशमुख हत्याकांड प्रकरणात स्थानिक गुन्हे शाखेने २४ तासांत दोघांना अटक केली. त्यांनी जुन्या वैमनस्यातून हा खून केल्याचे कबुल केले आहे..१९ ऑगस्टला सायंकाळी विनोद देशमुख हे आपल्या फार्महाऊसमधून निघाले. मात्र, ते रात्रीपर्यंत घरी परत आले नाही. त्यामुळे मृताची पत्नी व गावातील लोक त्यांचा शोध घेण्याकरिता गावाजवळील जंगल भागात गेले होते..त्यांना २० ऑगस्ट रोजी देशमुख घाटटेमणी जंगल परिसरात मृतावस्थेत आढळून आले. त्यांना अज्ञात आरोपींनी धारदार शस्त्राने डोक्यावर मारून गंभीर जखमी करुन ठार केल्याचे उघड झाले. यावरून हिरकणी देशमुख यांच्या तक्रारीवरून रावणवाडी पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा नोंद करण्यात आला..याकरिता स्थानिक गुन्हे शाखेचे तीन पथके नेमण्यात आली होती. पोलिस पथकाने खून करणारे आरोपी प्रशांत ऊर्फ लोकेश छनूलाल कावडे (वय २५) आणि कामेश चुन्नीलाल कावडे (वय २८, रा. गिरोला, ता. आमगाव) यांना कालीमाटी येथून ताब्यात घेतले. त्यांनी जुन्या वादातून हा खून केल्याचे पोलिसांना सांगितले. दोन्ही आरोपींना तपासाकरिता रावणवाडी पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे..चार दिवसांपूर्वी रचला कटपोलिस सूत्रांकडून मृतकाने त्याच्या साथीदारांसह प्रशांत कावडे याच्या घरी जाऊन त्याला व त्याच्सा वडिलांना मारहाण केली होती. याबाबत आमगाव पोलिस स्टेशनमध्ये मृतक विनोद यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद केला आहे. त्यानंतर मृतासोबत वाद असल्याने त्यांचे आपसात पटत नव्हते. देशमुख यांची गिरोला येथे वीटभट्टी असल्याने ते नेहमी गावात येत होते. .Gondiya : नवेगावबांध येथे पाणीपुरवठा बंद; दूषित पाण्यामुळे अतिसाराची लागण झालेल्यांची संख्या वाढली.तेव्हा तो दोन्ही कावडे बंधूना शिवीगाळ करून धमकी देत होता. या कारणावरून दोन्ही आरोपींनी त्याचा काटा काढण्याचा चार ते पाच दिवसापूर्वी कट रचला. त्यांनी १९ ऑगस्टच्या रात्री गिरोला ते मशिनटोला डांबरी मार्गावर देशमुख याला थांबवून त्याच्या डोळ्यात मिरची पावडर टाकली. त्यानंतर लोखंडी तलवारीने डोक्यावर, पाठीवर, मानेवर मारून जीवे मारून त्याचा मृतदेह त्याच्याच दुचाकीवरून बाघ नदीच्या काठाजवळ लंबा टोला शिवारात झुडपी जंगलात नेऊन टाकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.