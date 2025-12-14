विदर्भ

Gondia Maoist Surrender: गोंदियात मोठी कारवाई; दर्रेकसा एरिया कमांडरसह तीन माओवाद्यांचे आत्मसमर्पण

Three Maoists Surrender Before Gondia Police: जिल्हा पोलिस दलासमक्ष दर्रेकसा एरिया कमांडरसह दोन एसीएम माओवाद्यांनी स्वतःजवळली शस्त्रांसह शनिवारी आत्मसमर्पण केले.
Gondia Maoist Surrender

Gondia Maoist Surrender

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गोंदिया : जिल्हा पोलिस दलासमक्ष दर्रेकसा एरिया कमांडरसह दोन एसीएम माओवाद्यांनी स्वतःजवळली शस्त्रांसह शनिवारी (ता. १३) आत्मसमर्पण केले. रोशन ऊर्फ मारा इरिया वेडजा (वय ३५, रा.मेंढरी, जि.बिजापूर), सुभाष ऊर्फ पोज्जा बंडू रव्वा (वय २६, देरापल्ली, जि.बिजापूर) व रतन ऊर्फ मनकू ओमा पोयम पोयाम (वय २५, रा.रेखापाल, जि. नारायणपूर) अशी आत्मसमर्पण केलेल्या माओवाद्यांची नावे आहेत.

Loading content, please wait...
Gondia
police
anti-Maoist operations
Surrogacy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com