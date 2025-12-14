Gondia Maoist Surrender: गोंदियात मोठी कारवाई; दर्रेकसा एरिया कमांडरसह तीन माओवाद्यांचे आत्मसमर्पण

गोंदिया : जिल्हा पोलिस दलासमक्ष दर्रेकसा एरिया कमांडरसह दोन एसीएम माओवाद्यांनी स्वतःजवळली शस्त्रांसह शनिवारी (ता. १३) आत्मसमर्पण केले. रोशन ऊर्फ मारा इरिया वेडजा (वय ३५, रा.मेंढरी, जि.बिजापूर), सुभाष ऊर्फ पोज्जा बंडू रव्वा (वय २६, देरापल्ली, जि.बिजापूर) व रतन ऊर्फ मनकू ओमा पोयम पोयाम (वय २५, रा.रेखापाल, जि. नारायणपूर) अशी आत्मसमर्पण केलेल्या माओवाद्यांची नावे आहेत. .राज्य शासनाने २००५ पासून जाहीर केलेल्या आत्मसमर्पण योजनेमुळे तसेच हिंसाचाराच्या जीवनाला कंटाळून वरिष्ठ माओवाद्यांसह अनेक जहाल माओवाद्यांनी आजपर्यंत जिल्हा पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले आहे..२८ नोव्हेंबर रोजी एमएमएसी झोनमधील स्पेशल झोनल कमिटी मेंबर विकास ऊर्फ अनिल ऊर्फ नवज्योत नागपुरे ऊर्फ रमेश सायत्रा भास्कर लिंगय्या रामस्वामी याच्यासह ११ जहाल माओवाद्यांनी गोंदिया पोलिस दलासमोर आत्मसमर्पण केले होते..दर्रेकसा एरिया कमिटीचे उर्वरित काही माओवादी सदस्य आत्मसमर्पण होणे बाकी होते. त्या अनुषंगाने गोंदिया पोलिस दलाचे उर्वरित माओवाद्यांना आत्मसमर्पण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. .Chhattisgarh Naxal Surrender : छत्तीसगडच्या बिजापूरमध्ये तब्बल ४१ नक्षलवाद्यांचे एकाचवेळी आत्मसमर्पण ; ३३ जणांवर आहे मोठा इनाम!.त्याचे फलित म्हणजे, शनिवारी एमएमसी झोनमधील दर्रेकसा एरिया कमिटी कमांडर रोशन याच्यासह दोन एसीएम सदस्यांनी जिल्हा पोलिसासमक्ष आत्मसमर्पण केले. यात रोशनवर ८ लाख रुपये, सुभाष व रतनवर प्रत्येकी ६ लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.