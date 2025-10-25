विदर्भ

Gondia Crime: घरगुती कारणावरून मोठ्या भावाने केला धाकट्याचा खून

Crime News: घरगुती कारणावरून झालेल्या वादातून मोठ्या भावानेच लहान भावाचा चाकूने खून केला. ही धक्कादायक घटना कोचेवाही येथे शुक्रवारी मध्यरात्री घडली. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.
Gondia Crime

Gondia Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गोंदिया : घरगुती कारणावरून झालेल्या वादातून मोठ्या भावानेच लहान भावाचा चाकूने खून केला. ही धक्कादायक घटना कोचेवाही येथे शुक्रवारी मध्यरात्री घडली.

Loading content, please wait...
Gondia
police
crime
murder
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com