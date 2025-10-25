Gondia Crime: घरगुती कारणावरून मोठ्या भावाने केला धाकट्याचा खून

गोंदिया : घरगुती कारणावरून झालेल्या वादातून मोठ्या भावानेच लहान भावाचा चाकूने खून केला. ही धक्कादायक घटना कोचेवाही येथे शुक्रवारी मध्यरात्री घडली. .या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. मृताचे नाव टिकेंद्रसिंह महेंद्रसिंह बघेले (वय २२) असे असून, खून केल्याचा आरोप त्याचाच मोठा भाऊ ओमप्रकाश महेंद्रसिंह बघेले (वय २४) याच्यावर आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, टिकेंद्रसिंह गुरुवारी (ता. २३) रात्री गावातील मंडईचा कार्यक्रम पाहण्यासाठी गेला होता. मात्र, शुक्रवारी मध्यरात्री गावातील राममंदिरासमोर त्याचा रक्ताच्या थारोळ्यात मृतदेह आढळला..चाकूचे वार झाल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाले. या प्रकरणी मृताची आई लता बघेले (वय ५२) यांनी रावणवाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार केली. तक्रारीवरून पोलिसांनी तपास सुरू करून गोपनीय माहितीच्या आधारे आरोपी ओमप्रकाशला ताब्यात घेतले. चौकशीत त्यानेच खून केल्याची कबुली दिली..Sangli Crime News : सांगलीत ऐन दिवाळीत खुनाची घटना, औद्योगिक वसाहतीत तरुणाचा दगडाने ठेचून खून.घरगुती कारणावरून दोघांमध्ये वाद होत असल्याने आणि लहान भाऊ लोकांसमोर अपमानास्पद बोलत असल्याने संतापाच्या भरात चाकूने वार करून त्याचा खून केल्याचे आरोपीने सांगितले.स्थानिक गुन्हे शाखेने आरोपीला रावणवाडी पोलिसांच्या ताब्यात दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.