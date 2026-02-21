रेल्वेचे वेळापत्रक कोलमडले; तासन् तास उशिरा धावतात पॅसेंजर गाड्या; प्रवाशांमध्ये असंतोषाचे वातावरण

गोंदिया : नागपूर ते रायपूर आणि रायपूर ते नागपूरच्या दिशेने धावणाऱ्या एक्स्प्रेस, सुपरफास्ट आणि लोकल रेल्वेगाड्यांचे वेळापत्रक गत पंधरा दिवसांपासून कोलमडले आहे. या मार्गावरील सर्वच गाड्या तासन् तास उशिरा धावत असल्याने प्रवाशांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे.दक्षिण-पूर्व-मध्य रेल्वेचे गोंदिया हे महत्त्वाचे रेल्वेस्थानक आहे. नागपूर ते रायपूरकडे आणि रायपूरकडून गोंदियाकडे धावणाऱ्या सर्वच रेल्वेगाड्या गोंदियामार्गे धावतात. परंतु, गेल्या पंधरा दिवसांपासून सर्वच रेल्वेगाड्या तासन् तास उशिरा धावत आहे. रायपूरकडून गोंदियाच्या दिशेने धावणाऱ्या प्रवासी गाड्यांना गुदमाजवळ थांबवून मालगाड्यांसाठी मार्ग मोकळा करून दिला जात आहे. चार ते पाच मालगाड्या समोर काढल्यानंतर प्रवासी गाड्यांना सोडले जात आहे. .अशीच अवस्था नागपूरकडून गोंदियाकडे येणाऱ्या रेल्वेगाड्यांची आहे. या मार्गावरील मुंडीकोटा, काचेवानी आणि गंगाझरी येथे आउटरवर प्रत्येक रेल्वेगाड्यांना अडकवले जात आहे. बहुतांश प्रवासी गाड्या दोन-दोन, तीन-तीन तास रखडत असताना रेल्वे प्रशासन मात्र बघ्याची भूमिका घेत असल्याचे चित्र आहे. कोणतीही पूर्वसूचना नाही, अधिकृत माहिती नाही आणि विलंबाचे स्पष्ट कारणही दिले जात नाही. त्यामुळे दररोज नोकरीसाठी, शिक्षणासाठी किंवा व्यवसायासाठी प्रवास करणाऱ्या नागरिकांची अक्षरशः परवड होत आहे..Mumbai Local: मुंबईतील प्रवाशांना दिलासा! गर्दीच्या वेळी एक्सप्रेस गाड्या थांबणार; लोकल वेळेवर धावण्यासाठी रेल्वेचा कठोर निर्णय.गोंदिया रेल्वेस्थानकावर सकाळी सव्वाअकराला पोहोचणारी विदर्भ एक्स्प्रेस शनिवारी (ता. २१) दुपारी एकच्या सुमारास पोहोचली. या रेल्वेगाडीला तुमसरनंतर जागोजागी वेळोवेळी थांबविण्यात आले. त्यामुळे अनेक प्रवाशांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले होते. सायंकाळी नागपूरच्या दिशेने धावणाऱ्या अहमदाबाद एक्स्प्रेस, छत्तीसगड एक्स्प्रेस, इंटरसिटी एक्स्प्रेस, इतवारी-रायपूर लोकल यासह अन्य रेल्वेगाड्यांचेही वेळापत्रक विस्कळीत झाले आहे.कोणतीही गाडी वेळापत्रकानुसार धावत नाही. आमगावनंतर गुदमाजवळ या गाड्यांना थांबवून मालगाड्यांना सोडले जात आहे. हा प्रकार गेल्या पंधरा दिवसांपासून सुरू असताना आणि रेल्वे प्रवासी त्रस्त असताना रेल्वे प्रशासन मात्र गप्प आहे..Mumbai Local: ऐन गर्दीच्या वेळी चाकरमान्यांचा खोळंबा! मुंबई लोकल कोलमडली; ट्रेन ३० ते ४५ मिनिटे उशिराने.मालगाड्यांसाठी मार्ग मोकळानागपूर ते रायपूर आणि रायपूर ते नागपूर या मार्गावर प्रवासी गाड्यांना तासन् तास थांबवून मालगाड्यांसाठी मार्ग मोकळा करून दिला जातो. चार ते पाच मालगाड्या समोर काढल्यानंतरच प्रवासी गाड्या सोडल्या जात आहेत. त्यामुळे प्रवाशांमध्ये अंसतोषाचे वातावरण आहे.वयोवृद्ध व आजारी लोकांची परवडसध्या सर्वच गाड्या प्रवाशांनी फुल्ल भरून धावत आहेत. सामान्य बोगीत पाय ठेवायला जागा उरत नाही, इतकी गर्दी असते. अशावेळी तासन् तास थांबून असलेल्या रेल्वेगाड्यांतील वयोवृद्ध आणि आजारी लोकांची परवड होते. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने यावर ताबडतोब तोडगा काढणे गरजेचे झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.