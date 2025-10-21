Gondia Road Accident: चारचाकी वाहनाच्या धडकेत युवकाचा मृत्यू; गोंदिया येथील घटना

गोंदिया : महिंद्रा झायलो या चारचाकी वाहनाने दिलेल्या धडकेत एका युवकाचा मृत्यू, तर एक जण जखमी झाला. ही घटना रविवारी (ता. १९) दुपारी सव्वा ते पावणेदोनच्या सुमारास वडेगाव शेतशिवारात घडली..सागर दिनेश गुरूभुले (वय १८, रा. किसनपूर, ता. मोहाडी, जि. भंडारा) असे मृताचे, तर गुरमित तेजपाल सिंग (रा. मंडी, ता. ढाकणा, जि. मरेलकुरला, पंजाब) असे जखमीचे नाव आहे. एमएच ३५/ ए. ३७१३ क्रमांकाच्या महिंद्रा झायलो वाहनाच्या चालकाने वाहन निष्काळजीपणे चालवून एमएच ३५/ ए. जी. ५१२३ क्रमांकाच्या ट्रॅक्टरला मागच्या भागाला जोरात धडक दिली..या धडकेत चैन हार्वेस्टर व इंजिनला जोडणारी गुंडी तुटली आणि चैन हार्वेस्टर ट्रॅक्टरच्या उजव्या बाजूला उलटले. यात ट्रॅक्टरच्या इंजिनवर बसलेला सागर गुरूभुले हा ट्रॅक्टरखाली दबून गंभीर जखमी झाला..तसेच गुरमित तेजपाल सिंग हा देखील जखमी झाला. दोघांनाही तिरोडा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले. तिथे डाॅक्टरांनी तपासून सागर गुरूभुले याला मृत घोषित केले..Jath Tractor Accident : युवा नेत्याच्या वाढदिवसानिमित्त ट्रॅक्टर स्पर्धा; जतमध्ये स्पर्धेसाठी जाताना ट्रॅक्टर उलटून दोघे जागीच ठार, एक गंभीर जखमी.गुरमित सिंग याच्यावर प्राथमिक उपचार करून त्याला गोंदियाच्या केटीएस जिल्हा सामान्य रुग्णालयात भरती करण्यात आले. या घटनेची नोंद तिरोडा पोलिसांनी केली आहे. पुढील तपास सहायक फाैजदार तिरपुडे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.