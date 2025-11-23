Gondia Crime: मुलींवर अत्याचाराचे सत्र थांबता थांबेना; घाटबोरीतील मुख्याध्यापकाला अटक, नवेगावबांध येथील घटनेत शिक्षक फरार

गोंदिया : सडक अर्जुनी तालुक्यातील एका गावात वडिलानेच आपल्या १४ वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना अलीकडेच उघडकीस आली. या घटनेची शाई वाळते न वाळते, तेच पुन्हा जिल्ह्यात मुलींवर अत्याचार करण्यात आल्याच्या दोन घटना उजेडात आल्या आहेत..सातत्याने उघडकीस येणाऱ्या या घटनांनी समाजमन सुन्न झाले आहे. सडक अर्जुनी तालुक्यातील घाटबोरी/ कोहळी येथील विद्यार्थिनी विनयभंग प्रकरणात मुख्याध्यापकाला अटक करण्यात आली आहे, तर नवेगावबांध येथे शाळेतच विद्यार्थिनीशी अश्लील चाळे करणारा शिक्षक फरार झाला आहे..Nashik Crime : फुलेनगर गोळीबार प्रकरण: २३ जुलैच्या मध्यरात्री दहशत माजवणाऱ्या फरार संशयिताला अखेर अटक!.सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डुग्गीपार पोलिस ठाण्याअंतर्गत येत असलेल्या घाटबोरी/ कोहळी येथील एका शाळेतील मुख्याध्यापकाने विद्यार्थिनीचा विनयभंग केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. गुन्हा दाखल करून मुख्याध्यापकाची कारागृहात रवानगी करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. कामेद दामोदर कापगते (वय ५२, रा. मुंगली /नवेगावबांध) असे आरोपी मुख्याध्यापकाचे नाव आहे..वर्गात शिकवताना द्विअर्थी शब्दांचा वापर करणे, विद्यार्थिनींना ''बॅड टच'' करणे आदी गैरवर्तन निदर्शनास आल्याने विद्यार्थिनींनी घरी आपल्या पालकांना सदर बाब सांगितली. त्यानंतर शाळेचे अध्यक्ष शामराव मस्के यांनी डुग्गीपार पोलिसात १५ नोव्हेंबर रोजी तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून मुख्याध्यापकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्याची कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे. पुढील तपास देवरीचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी विवेक पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली डुग्गीपारचे पोलिस निरीक्षक गणेश वनारे करीत आहेत..तसेच नवेगावबांध येथील एका शाळेतील शिक्षक सुरेश फागुजी बाळबुद्धे याने एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीशी १४ नोव्हेंबरला बालदिनीच अश्लील चाळे केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेतील आरोपी शिक्षक फरार असून, पोलिस त्याच्या मागावर आहेत..Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी शिक्षकाने शाळेत खेळाच्या सुटीत वर्गात एकटीच बसून अभ्यास करीत असलेल्या विद्यार्थिनीसोबत अश्लील चाळे केले. दरम्यान, पीडित विद्यार्थिनीने सदर प्रकार घरी आई-वडिलांना सांगितला. पीडित मुलीच्या आईने याबाबतची तक्रार नवेगावबांध पोलिसात दिली. या तक्रारीवरून पोलिसांनी १९ नोव्हेंबर रोजी आरोपी शिक्षकावर गुन्हा दाखल केला असून, शिक्षक फरार असल्याची माहिती मुख्याध्यापकांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.