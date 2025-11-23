विदर्भ

Gondia Crime: मुलींवर अत्याचाराचे सत्र थांबता थांबेना; घाटबोरीतील मुख्याध्यापकाला अटक, नवेगावबांध येथील घटनेत शिक्षक फरार

Gondia News: सडक अर्जुनी तालुक्यात शाळेत मुलींवर लैंगिक अत्याचार; मुख्याध्यापक अटक, शिक्षक फरार घाटबोरी/कोहळी शाळेतील मुख्याध्यापकावर विनयभंग प्रकरणी गुन्हा; कारागृहात रवानगी झाली.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गोंदिया : सडक अर्जुनी तालुक्यातील एका गावात वडिलानेच आपल्या १४ वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना अलीकडेच उघडकीस आली. या घटनेची शाई वाळते न वाळते, तेच पुन्हा जिल्ह्यात मुलींवर अत्याचार करण्यात आल्याच्या दोन घटना उजेडात आल्या आहेत.

Gondia
police
crime
Police Inquiry

