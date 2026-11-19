Gondia Police Investigation and Arrests : महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश सीमेवरील गोंदिया जिल्ह्यातील बोंडराणी जंगल परिसरात घडलेल्या वर्षा तुरकर हत्या प्रकरणाचा अखेर गोंदिया पोलिसांनी उलगडा केला आहे. पतीच्या मैत्रिणीसोबत असलेल्या संबंधांमुळे संतप्त झालेल्या पत्नीनेच तिच्या हत्येची १३ लाख रुपयांची सुपारी दिल्याचे पोलीस तपासात समोर आले आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी पत्नीसह चार आरोपींना अटक केली असून, इतर दोन फरार आरोपींचा शोध सुरू आहे..माहेरी आलेल्या वर्षा यांची जंगल परिसरात चाकूने वार करून हत्या पुण्यातील धानोरी येथील रहिवासी असलेल्या वर्षा धुनातलाल तुरकर (वय ३४) या दिवाळीच्या सुट्टीनिमित्त मध्यप्रदेशातील बालाघाट जिल्ह्यातील खैरलांजी येथे आपल्या माहेरी आल्या होत्या. १४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी त्या आपले मित्र नितेश अग्रवाल यांच्यासोबत तिरोडा येथे गेल्या होत्या. तेथून परत येत असताना सायंकाळी ५:३० ते ६:०० वाजेच्या सुमारास बोंडराणी येथील शिवमंदिराजवळील जंगल परिसरात तीन हल्लेखोरांनी त्यांना गाठले आणि पोटावर व पाठीवर चाकूने वार करून त्यांची निर्घृण हत्या केली. या घटनेप्रकरणी १५ नोव्हेंबर रोजी दवनीवाडा पोलीस ठाण्यात अज्ञात आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम १०३(१) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..Instagram Algorithm Update India : इन्स्टाग्रामवर आता अश्लील आणि हिंसक कंटेंट दिसणार नाही? मेटाचा भारतात मोठा निर्णय.चार दिवस, चार मार्ग आणि २०० सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची तपासणीहत्येचे गूढ उकलण्यासाठी गोंदिया पोलिसांनी तिरोडा ते खैरलांजी, खैरलांजी ते वाराशिवनी, वाराशिवनी ते बालाघाट आणि बालाघाट ते गोंदिया या मार्गावरील तब्बल २०० सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज चार दिवस तपासले. या तपासात संशयित हल्लेखोर मोटारसायकलवरून नितेश अग्रवाल यांच्या चारचाकी वाहनाचा पाठलाग करताना दिसून आले. तांत्रिक विश्लेषण आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे पोलिसांनी गोंदिया येथून इमरान करीम शेख (वय २६) याला ताब्यात घेतले..Avengers Doomsday Ticket Price : एका तिकिटाची किंमत तब्बल ४००० रुपये! नवी मुंबईच्या थिएटरमध्ये हॉलिवूड चित्रपटाचा नवा विक्रम; पाहा काय आहे खास?.१३ लाखांची सुपारी आणि चौघांना बेड्यापोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इमरान शेख याच्या चौकशीत या हत्येचा संपूर्ण कट उघड झाला. नितेश अग्रवाल आणि वर्षा तुरकर यांच्यातील संबंधांमुळे नितेशची पत्नी मोना अग्रवाल (वय ४१) नाराज होती. याच रागातून तिने कुणाल कुंभळकर याच्या मदतीने शाहरुख खान पठाण याच्याशी संपर्क साधला आणि वर्षा तुरकर यांच्या हत्येसाठी १३ लाख रुपयांची सुपारी दिल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे..या प्रकरणी पोलिसांनी मोना नितेश अग्रवाल (वय ४१), इमरान करीम शेख (वय २६), शाहरुख खान फिरोज खान पठाण आणि कुणाल श्यामलाल कुंभळकर या चार आरोपींना अटक केली आहे. तर, नलिन ऊर्फ नायलान शेख आणि क्रिशा राऊत हे दोन आरोपी अद्याप फरार असून, त्यांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके रवाना झाली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.