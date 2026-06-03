विदर्भ

Chandrapur: वेगवेगळ्या अपघातांत दोघांचा मृत्यू ; पाच जखमी; धानापूर, खराळपेठ मार्गावर अपघात

Two Separate Road Accidents Reported in Gondpipri: गोंडपिपरी तालुक्यात वेगवेगळ्या अपघातांत दोघांचा मृत्यू झाला असून पाचजण गंभीर जखमी झाले आहेत.
Chandrapur

Chandrapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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गोंडपिपरी: तालुक्यात मंगळवारी (ता. २) वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या अपघातांत दोघांचा मृत्यू झाला. पाचजण गंभीररित्या जखमी झाले. खराळपेठ येथील झाडे यांच्या गोदामसमोरील मुख्य मार्गावर पहिला अपघात झाला तर धानापूर फाट्यावर दुसरा अपघात घडला.जखमी रुग्णावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.

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