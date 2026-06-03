Chandrapur: वेगवेगळ्या अपघातांत दोघांचा मृत्यू ; पाच जखमी; धानापूर, खराळपेठ मार्गावर अपघात

गोंडपिपरी: तालुक्यात मंगळवारी (ता. २) वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या अपघातांत दोघांचा मृत्यू झाला. पाचजण गंभीररित्या जखमी झाले. खराळपेठ येथील झाडे यांच्या गोदामसमोरील मुख्य मार्गावर पहिला अपघात झाला तर धानापूर फाट्यावर दुसरा अपघात घडला.जखमी रुग्णावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत..गोंडपिपरी तालुक्यातील जंगल परिसरात भरधाव वाहन अचानक पलटल्याने एका युवकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. या अपघातात दुसरा युवक जखमी झाला असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, तेलंगणातील कुमारभीम जिल्ह्यातील रवींद्रनगर येथील संपत साधन मंडल (वय २३) यांनी पोलिसांना दिलेल्या जबाबानुसार त्यांचा मोठा भाऊ सत्यजित मंडल (वय ३१) हे अशोक लेलँड वाहन क्रमांक एपी-२८ टीडी-१९९६ चालवत होते. दोघेही पोल्ट्री फॉर्मसाठी कोंबड्या घेऊन मुल येथून तेलंगणाकडे जात होते..Monsoon Clouds Arabian Sea : मॉन्सूनची चाहूल! गोवा, कर्नाटक, केरळ किनारपट्टीवर मोठे ढग तयार; मुंबईसह उपनगरांत पावसाला सुरूवात.एक जून रोजी रात्री उशिरा गोंडपिपरी जंगल परिसरातील क्रीडा संकुलाजवळ अचानक डुकरांचा कळप समोर आल्याने चालकाने वाहनावर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अचानक ब्रेक मारल्याने वाहन रस्त्याच्या कडेला जाऊन पलटी झाले. या अपघातात सत्यजित मंडल यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. संपत मंडल यांच्या हाताला व मनगटाजवळ मार लागला. दोघांनाही गोंडपिपरी ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आले..मात्र, डॉक्टरांनी सत्यजित मंडल यांना मृत घोषित केले. दुसऱ्या एका घटनेत गोंडपिपरी- कोठारी मार्गावर दोन दुचाकींची समोरासमोर धडक झाली. या अपघातात एकाचा मृत्यू तर तीन जण जखमी झाले. ही घटना धानापूर फाट्याजवळ मंगळवारी (ता. २) घडली. रोशन लोहट (३४ रा. चारगाव, ता. नागभीड) असे मृताचे नावे आहे..मंदार चांदवडकर नाही तर तारक मेहतामधील भिडे गुरुजीच्या भूमिकेसाठी 'या' मराठी अभिनेत्याला मिळाली ऑफर ! .चुडामणी मडावी, खुशाल मडावी, राम मराठे अशी जखमींची नावे आहेत. तालुक्यातील करंजी येथे रोशन लोहट सासुरवाडीला मुक्कामी होते. त्यांच्यासोबत चुडामनी मडावी आणि खुशाल मडावी हेसुद्धा होते. सकाळी करंजी मुक्कामी असलेल्या आपल्या मित्रांना घेऊन गोंडपिरीकडे जात असताना समोरून येणाऱ्या राम विजय मराठे यांच्या दुचाकीला समोरासमोर धडक बसली. यात रोशन लोहट याचा जागीच मृत्यू झाला तर दुचाकीवरील इतर तिघेजण गंभीर जखमी झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.