विदर्भ

Tadoba Safari: पर्यटकांसाठी खुशखबर! ताडोबा, पेंचसह सर्व व्याघ्र प्रकल्पांतील कोअर सफारी ३० जूनपर्यंत सुरू, नवे वेळापत्रक

Tadoba core safari extended till June 30 for tourists: मॉन्सून उशिराने आल्याने वन विभागाचा निर्णय; ताडोबा, पेंच, बोरसह सर्व व्याघ्र प्रकल्पांतील कोअर जिप्सी सफारी ३० जूनपर्यंत खुली, ऑनलाइन बुकिंगही पूर्ववत सुरू
New Safari Timetable Announced for Tiger Reserves as Monsoon Arrives Late

New Safari Timetable Announced for Tiger Reserves as Monsoon Arrives Late

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: मॉन्सूनचे लांबलेले आगमन लक्षात घेता वन विभागाच्या वन्यजीव शाखेने पर्यटकांना मोठा दिलासा दिला आहे. पेंच, बोर, ताडोबा- अंधारीसह सर्वच व्याघ्र प्रकल्पांच्या ‘कोअर’ (गाभा) क्षेत्रातील जिप्सी सफारी आता एक जुलैपासून बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही पर्यटन बंदी पूर्वी १५ जूनपासून लागू होणार होती, मात्र पावसाने दडी दिल्याने सफारीच्या वेळापत्रकात बदल करत ही मुदत वाढवली आहे.

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