Tadoba Safari: पर्यटकांसाठी खुशखबर! ताडोबा, पेंचसह सर्व व्याघ्र प्रकल्पांतील कोअर सफारी ३० जूनपर्यंत सुरू, नवे वेळापत्रक

नागपूर: मॉन्सूनचे लांबलेले आगमन लक्षात घेता वन विभागाच्या वन्यजीव शाखेने पर्यटकांना मोठा दिलासा दिला आहे. पेंच, बोर, ताडोबा- अंधारीसह सर्वच व्याघ्र प्रकल्पांच्या ‘कोअर’ (गाभा) क्षेत्रातील जिप्सी सफारी आता एक जुलैपासून बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही पर्यटन बंदी पूर्वी १५ जूनपासून लागू होणार होती, मात्र पावसाने दडी दिल्याने सफारीच्या वेळापत्रकात बदल करत ही मुदत वाढवली आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...३० जूनपर्यंतच्या सफारीसाठीची ऑनलाइन बुकिंग आणि आरक्षण सुविधा सध्याच्या नियोजित नियमांनुसार उपलब्ध राहील, असे वन विभागाने स्पष्ट केले आहे. या मुदतवाढीनंतर वार्षिक मॉन्सून बंदच्या पार्श्वभूमीवर एक जुलै ते ३० सप्टेंबर या तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी पेंच, बोर, ताडोबा-अंधारी, मेळघाट, सह्याद्री आणि नवेगाव-नागझिरा या व्याघ्र प्रकल्पांचे कोअर क्षेत्र पर्यटनासाठी पूर्णपणे बंद राहील. या काळात मुख्य गाभा क्षेत्रातील पर्यटन बंद असले, तरी ‘बफर झोन’मधील सफारी मात्र पूर्ववत सुरू राहणार आहे..हा वन्यजीवांसाठी अत्यंत संवेदनशील आणि त्यांचा मुख्य प्रजनन काळ मानला जातो. या काळात प्राण्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात मानवी हस्तक्षेप रोखणे आवश्यक असते. तसेच पावसामुळे जंगलातील कच्चे रस्ते निसरडे आणि चिखलमय होतात, .Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.तर अनेक ठिकाणी नाले आणि पुलांवरून पाणी वाहत असल्याने वाहने अडकण्याची किंवा अपघात होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पर्यटक आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा उपाय म्हणून दरवर्षी ही बंदी घातली जाते. सफारी बंद असलेल्या या तीन महिन्यांच्या काळात वन विभागाकडून जंगल मार्गांची दुरुस्ती आणि पुलांची तपासणी केली जाणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.