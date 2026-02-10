Chandrapur News: लोंबकळलेल्या वीजतारा ठरताहेत धोकादायक; गोवरी गावातील परिस्थिती, महावितरण कंपनीचे दुर्लक्षाने नागरिकांत संताप

राजुरा : तालुक्यातील गोवरी येथील श्रीधर जुनघरी यांच्या घरासमोरील मुख्य रस्त्यावर वीज खांब वाकल्याने गावाला वीज पुरवठा करणाऱ्या वीज तारा लोंबकळत आहे.त्यामुळे याठिकाणांहून जाणाऱ्या -येणाऱ्या नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे..याबाबत महावितरण कंपनीकडे तक्रारर करण्यात आली. मात्र, त्याची अद्याप दखल घेण्यात आली नसल्याने नागरिकांत संतापाचे वातावरण आहे. राजुरा तालुक्यातील ग्रामीण भागात महावितरण कंपनीच्या गलथान कारभारामुळे अनेक ठिकाणी विजेच्या जिवंत वीज तारा लोंबकळत आहे. गोवरी गावाला वीज पुरवठा करणारी वीज वाहिनी गेली आहे..मात्र, येथील खांब वाकल्याने या वीजतारा गेल्या अनेक दिवसांपासून लोंबकळत आहे. यासंदर्भात गावकऱ्यांनी अनेकदा महावितरण कंपनीकडे तक्रारी केल्या. मात्र, लोंबकळणाऱ्या वीज तारांची स्थिती जैसे थे आहे. गोवरी येथील नागरिक श्रीधर जुनघरी यांच्या घरासमोरील मुख्य रस्त्यावर विजेच्या तारा पूर्णपणे लोंबकळत आहेत..Nagpur Dangerous Electric Poles: महावितरणने घेतला विद्युत खांबांचा आढावा; ‘सकाळ’च्या वृत्तमालिकेची तत्काळ घेतली दखल.या तारा रस्त्यावरून जाणाऱ्या वाहनांना लागत असल्याने कोणत्याही क्षणी याठिकाणी मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याबाबत नागरिकांनी महावितरण कंपनीला लोंबकळत असलेल्या वीज तारा सुरळीत करून देण्याची विनंती केली.मात्र, त्याचा काहीही उपयोग झाला नसल्याने लोंबकळत असलेल्या जिवंत विद्युत तारांमुळे दुर्घटना होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रस्त्याने जाणाऱ्या येणाऱ्या नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला आहे.त्यामुळे लोंबकळत असलेल्या जिवंत वीज तारा सुरळीत करण्याची मागणी गोवरी येथील नागरिकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.