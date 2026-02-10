विदर्भ

Chandrapur News: लोंबकळलेल्या वीजतारा ठरताहेत धोकादायक; गोवरी गावातील परिस्थिती, महावितरण कंपनीचे दुर्लक्षाने नागरिकांत संताप

Govari Power Issue: राजुरा तालुक्यातील गोवरी गावात वाकलेल्या वीज खांबामुळे जिवंत वीज तारा मुख्य रस्त्यावर लोंबकळत असून नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. तक्रारी करूनही महावितरण कंपनीकडून दुर्लक्ष होत असल्याने गावकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
राजुरा : तालुक्यातील गोवरी येथील श्रीधर जुनघरी यांच्या घरासमोरील मुख्य रस्त्यावर वीज खांब वाकल्याने गावाला वीज पुरवठा करणाऱ्या वीज तारा लोंबकळत आहे.त्यामुळे याठिकाणांहून जाणाऱ्या -येणाऱ्या नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे.

