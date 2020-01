आजोबांचे वय वर्ष 86 अन्‌ भविष्यासाठी पर्यावरणासाठी रस्त्यावर 

अमरावती : जागतिक तापमान वाढ व जलवायू परिवर्तन थांबविण्यासह भविष्याविषयी जनजागृती करण्यासाठी 86 वर्षीय मधुकरराव खडसे दर शुक्रवारी रस्त्याच्या कडेला बसून नागरिकांचे लक्ष वेधत आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्गावर रस्त्याच्या कडेला चार तास बसून त्यांनी लोकांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न शुक्रवारी (ता. तीन) केला. युरोपीय राष्ट्रातील ग्रेटा थनबर ही 13 वर्षीय मुलगी पर्यावरणाविषयी लोकांमध्ये जनजागृती करीत आहे. तिच्यापासून प्रेरणा घेत मधुकरराव दर शुक्रवारी सकाळी 10 ते दुपारी 2 या वेळेत रस्त्याच्या कडेला बसून वसुंधरा बचाव अभियान चालवीत आहेत. खरं आहे डोळे मिटेपर्यंत प्रेम करते ती आईच असते...यातही आघाडी वसुंधरा बचाव अभियान समितीशी जुळलेले जगात दरवर्षी एक हजार कोटी टन कर्बाम्ल वायूची वातावरणात भर पडत आहे. पृथ्वीवरील जंगल, झुडुप व महासागरातील हरित द्रव्याद्वारे जास्तीत जास्त चारशे कोटी टन कर्बाम्ल वायू शोषून घेतला जातो. उर्वरित सहाशे कोटी टन कर्बाम्ल वायूचे पृथ्वीभोवती आवरण तयार होत आहे. गत दहा वर्षांत दोन लाख वर्षांचा कर्बाम्ल वायू हवेत सोडलेला आहे. या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी विकासाची व्याख्या बदलली पाहिजे. बाबा गणोरकर यांच्यासह काही ज्येष्ठ नागरिक त्यांच्या वसुंधरा बचाव अभियान समितीशी जुळलेले आहेत. नैसर्गिक शेतीची कास धरा

पृथ्वीवरील वृक्षाच्छादन आणि महासागरातील हरितद्रव्य शोषण करेल एवढेच उत्सर्जन अपेक्षित आहे. यासाठी आधुनिक शेती सोडून नैसर्गिक शेतीची कास धरावी लागेल. येत्या चार-पाच वर्षांत तापमान धोक्‍याची मर्यादा ओलांडणार आहे. समुद्रालगतची शहरे पाण्याखाली येण्याचा धोका वाढलेला आहे. त्यामुळे 30 कोटी लोकसंख्या बाधित होणार आहे. याचा सारासार विचार करून लोकांनी वसुंधरेच्या रक्षणासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.

- मधुकरराव खडसे

Web Title: Grandfather's age 86 on the road to the environment for the future