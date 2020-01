खरं आहे डोळे मिटेपर्यंत प्रेम करते ती आईच असते...यातही आघाडी

अमरावती : आईच्या मायेला दुसऱ्या कशाचीही उपमा नाही, त्याची सर कशालाच येऊ शकत नाही. घार हिंडते आकाशी चित्त तिचे पिलापाशी म्हणतात ते अगदी खरेच आहे. अमरावतीच्या सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये झालेल्या किडनी ट्रॅन्सप्लॅंटच्या शस्त्रक्रियेमध्येही याचाच प्रत्यय आला.

किडनी ट्रॅन्सप्लॅंटच्या 10 शस्त्रक्रियांमध्ये 10 किडनी दात्यांपैकी 7 किडनी दात्या महिला आहेत. आणि त्यापैकी पाच महिलांनी आपल्या अपत्यांनाच किडनी दान केली आहे. यावरून किडनीदानातही आईचीच माया अधिक असल्याचे दिसते. सविस्तर वाचा - गर्भात बाळ अन्‌ एमपीएससीचा पेपर, वाचा ही कहाणी राज्यातील एकमेव सार्वजनिक आरोग्य केंद्र असलेल्या सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात दोन वर्षांत तब्बल 10 किडनी ट्रान्सप्लांटच्या शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या झाल्यात. या 10 शस्त्रक्रियांमध्ये किडनी दान करणाऱ्या 7 महिला आहेत. तर किडनी घेणा-यांमध्ये पुरुषांची संख्या सर्वाधिक आहे. 10 शस्त्रक्रियेतून 8 पुरुषांवर किडनी ट्रान्सप्लांटची शस्त्रक्रिया करण्यात आली. विशेष म्हणजे, किडनी दान करणा-यांमध्ये 60 वर्षे पूर्ण केलेल्या महिलेचाही समावेश आहे. तर 45 वर्षे पूर्ण केलेल्या दोन पुरुषांवरही यशस्वीपणे किडनी ट्रान्सप्लांटची शस्त्रक्रिया करण्यात आली. एकच आयसीयु रुग्णालयात एकच आयसीयु असल्याने रुग्णांना वेटिंगवर राहावे लागते. आयसीयुतील पेशंट धोक्‍याबाहेर जात नाही तोपर्यंत दुसरी शस्त्रक्रिया होत नाही. दुसरे आयसीयु तयार झाल्यास मनुष्यबळ आणि इतर साधनसामग्रीची गरज भासेल. अगोदरच मनुष्यबळाचा अभाव याठिकाणी आहे. रिक्त पदांची भरती झाल्यास रुग्णांना वेटिंगवर थांबावे लागणार नाही, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. शस्त्रक्रियांची आकडेवारी किडनी घेणारे

वयोगट : पुरुष : महिला

15 ते 25 : 02 : 00

26 ते 35 : 03 : 01

36 ते 45 : 01 : 01

45 अधिक : 02 : 00

--

किडनी दाते

वयोगट : पुरुष : महिला

30 ते 30 : 01 : 01

41 ते 50 : 00 : 03

51 ते 60 : 02 : 02

60 अधिक : 00 : 01

