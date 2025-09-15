विदर्भ

Maoist Arrested: रेकी करणाऱ्या जहाल माओवाद्याला अटक

Gadchiroli News: गडचिरोलीत ताडगाव जंगल परिसरात रेकी करणाऱ्या जहाल माओवादी शंकर महाका याला पोलिसांनी अटक केली. त्याच्यावर खून, जाळपोळ व भूसुरुंग स्फोटासारख्या गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गडचिरोली : ताडगाव जंगल परिसरात घातपात घडवून आणण्याच्या उद्देशाने रेकी करणाऱ्या जहाल माओवाद्यास गडचिरोली पोलिस दलाने शनिवार (ता.१३) अटक केली. शंकर भिमा महाका (सदस्य, भामरागड दलम), वय ३२ वर्षे, रा. परायनार, ता. भामरागड, जि. गडचिरोली, असे अटक करण्यात आलेल्या जहाल माओवाद्याचे नाव आहे.

