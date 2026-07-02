विदर्भ

Nandurbar News: २१व्या शतकातील कटू वास्तव! अपूर्ण पुलामुळे गर्भवतीला बांबूच्या झोळीतून नदी पार; प्रसूतीसाठी जीवघेणा प्रवास

Rural healthcare crisis in Nandurbar tribal area: अपूर्ण पुलामुळे रुग्णवाहिका थेट गावात पोहोचू न शकल्याने गर्भवतीचा बांबूच्या झोळीतून, मग मालवाहू गाडी व रुग्णवाहिकेतून जीवघेणा प्रवास; सातपुड्यातील पायाभूत सुविधांची दयनीय अवस्था उघड
Incomplete Bridge Forces Pregnant Woman into Life-Threatening Journey for Delivery

Incomplete Bridge Forces Pregnant Woman into Life-Threatening Journey for Delivery

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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तळोदा, (जि. नंदुरबार): तालुक्यातील टाकळी गावाजवळील निझरा नदीवरील पूल अपूर्ण असल्याने गर्भवतीला प्रसूतीसाठी सुरुवातीला बांबूच्या झोळीतून त्यानंतर मालवाहक गाडीतून आणि रुग्णवाहिकेतून जीवघेणा प्रवास करावा लागला. या घटनेमुळे सातपुड्याच्या दुर्गम भागातील पायाभूत सुविधांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

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