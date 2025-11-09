विदर्भ

Maharashtra News : भाजपकडून लोकशाही नेस्तनाबूत; काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आरोप!

Harshvardhan Sapkal : ‘‘भारतीय जनता पक्ष हा देशातील नागरिकांना किंमत देत नाही, माणसा-माणसांमध्ये दरी निर्माण करण्याचे काम पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री फडणवीस करत आहेत. राज्यातील नागरिकांचे उत्पन्न घटले, युवकांना रोजगार नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
चिखली (जि. बुलडाणा) : भाजपने लोकशाही नेस्तनाबूत करत हुकूमशाही सुरु केली असून चिखलीतील सुसुस्कृंत राजकारण लयास गेले आहे. नगरपालिकेच्या निवडणूक प्रचाराचा नारळ मी चिखलीतून फोडत असून चिखलीत मला काँग्रेसचाच नगराध्यक्ष हवा,’’ असा ठाम निर्धार काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आज व्यक्त केला.

