Maharashtra News : भाजपकडून लोकशाही नेस्तनाबूत; काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांचा आरोप!

चिखली (जि. बुलडाणा) : भाजपने लोकशाही नेस्तनाबूत करत हुकूमशाही सुरु केली असून चिखलीतील सुसुस्कृंत राजकारण लयास गेले आहे. नगरपालिकेच्या निवडणूक प्रचाराचा नारळ मी चिखलीतून फोडत असून चिखलीत मला काँग्रेसचाच नगराध्यक्ष हवा,'' असा ठाम निर्धार काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आज व्यक्त केला..येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभागृहात चिखली नगरपरिषद निवडणूक पार्श्वभूमीवर सपकाळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत काँग्रेसची आढावा बैठक उत्साहात पार पडली. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी बुलडाणा जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष, माजी आमदार राहुल बोंद्रे, बुलडाणा जिल्हा पक्षनिरीक्षक राजेंद्र राख, प्रदेश सचिव रामविजय बुरूगंले यांच्यासह चिखली तालुका काँग्रेसचे अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, आजी माजी जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, नगराध्यक्ष, पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते..Harshwardhan Sapkal : एवढा खोटारडा पंतप्रधान देशाने यापूर्वी कधीही पाहिला नाही...!.भ्रष्टाचाराचा निधी कोणाच्या घरात? : बोंद्रेस्थानिक स्वराज्य संस्थांत प्रशासकराज लावून भाजपने मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला. यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नको होत्या मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर चार वर्षानंतर निवडणुका होत आहेत. सत्ताधाऱ्यांनी शहराच्या स्वच्छतेचा कचरा केला असून भ्रष्टाचाराचा निधी कोणाच्या घरात गेला? असा प्रश्न जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार राहुल बोंद्रे यांनी केला..