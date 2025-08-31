विदर्भ

Akola News: दुर्दैवी घटना!'नदीत पोहायला गेला; घरी परतलाच नाही', पिंपळखुटा येथील तीन मित्र गावातील मन नदीवर पोहायला गेले अन्..

Tragedy in Pimplkhuta: पातूर तालुक्यातील चान्नी पोलिस स्टेशन अंतर्गत येत असलेले ग्राम पिंपळखुटा येथील नागेश तेजराव वानखडे, वय २९, पवन देवलाल वानखडे, वय २९, करण सुनील वानखडे, वय २८, हे तीन मित्र गावातील मन नदीवर शनिवारी (ता.३०) सकाळी अंदाजे सात ते आठ वाजेच्या सुमारास पोहण्यासाठी गेले होते.
Tragedy in Pimplkhuta: A youth drowned while swimming in the Man river with friends, leaving the village in grief.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चान्नी: ग्राम पिंपळखुटा येथील तीन मित्र शनिवारी (ता.३०) सकाळी गावातील मन नदीवर पोहायला गेले होते. मात्र, पोहताना पाण्याचा अंदाज न आल्याने त्यांच्यापैकी करण सुनील वानखडे हा पाण्यात बुडाला व पुन्हा दिसून आला नाही. बातमी लिहेपर्यंत त्याचा शोध सुरू होता.

