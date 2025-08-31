Akola News: दुर्दैवी घटना!'नदीत पोहायला गेला; घरी परतलाच नाही', पिंपळखुटा येथील तीन मित्र गावातील मन नदीवर पोहायला गेले अन्..

चान्नी: ग्राम पिंपळखुटा येथील तीन मित्र शनिवारी (ता.३०) सकाळी गावातील मन नदीवर पोहायला गेले होते. मात्र, पोहताना पाण्याचा अंदाज न आल्याने त्यांच्यापैकी करण सुनील वानखडे हा पाण्यात बुडाला व पुन्हा दिसून आला नाही. बातमी लिहेपर्यंत त्याचा शोध सुरू होता..Nagpur Fraud: ‘क्रिप्टो करन्सी’तून दुप्पट नफ्याचे आमिष; सायबर चोरट्यांकडून दीड कोटीने फसवणूक .पातूर तालुक्यातील चान्नी पोलिस स्टेशन अंतर्गत येत असलेले ग्राम पिंपळखुटा येथील नागेश तेजराव वानखडे, वय २९, पवन देवलाल वानखडे, वय २९, करण सुनील वानखडे, वय २८, हे तीन मित्र गावातील मन नदीवर शनिवारी (ता.३०) सकाळी अंदाजे सात ते आठ वाजेच्या सुमारास पोहण्यासाठी गेले होते. नदीत पोहत असताना तिघांनाही पाण्याचा अंदाज आला नाही..मात्र, त्यातील नागेश तेजराव वानखडे व पवन देवलाल वानखडे हे दोघेही गावापासून काही अंतरावर नदीच्या बाहेर सुखरूप पोहोचले, परंतु करण सुनील वानखडे पाण्यात बुडाल्याने पुन्हा दिसला नाही. गावकऱ्यांनी त्याचा शोध घेतला परंतु, तो मिळून आला नाही. चान्नी पोलिस स्टेशनला माहिती मिळताच ठाणेदार रवींद्र लांडे, बीड जमादार दिनेश जटाले, इतर पोलिस कर्मचारी, तहसीलदार राहुल वानखडे व त्यांचे सर्व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल होऊन पाहणी केली..MLA Amol Mitkari: मराठा आंदोलकांच्या असुविधांवर चिंता: आमदार अमोल मिटकरी; तातडीने सुविधा पुरवा, हाकेंची परिस्थिती ‘ना घरका ना घाटका’.\rमात्र, बेपत्ता युवक न मिळाल्याने त्यांनी आपत्कालीन शोध व बचाव पथकाला माहिती देऊन पाचारण केले. बातमी लिहेपर्यंत आपत्कालीन शोध पथकाला वाहून गेलेला युवक मिळाला नव्हता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.