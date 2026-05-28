Nagpur Heatwave: नागपूरमध्ये उष्णतेचा कहर; रेल्वेस्थानक व शहरात १० अनोळखी मृतदेह आढळल्याने खळबळ

नागपूर: शहरातील वाढत्या उष्णतेचा फटका नागरिकांना बसत असून, बुधवारी रेल्वेस्थानकासह आणि शहरातील विविध पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत १० अनोळखी व्यक्तींचे मृतदेह आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. या दहाही व्यक्ती आधी बेशुद्ध आढळल्याने उष्माघाताची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. यातील सात जणांना मेयोत तर तिघांना मेडिकलमध्ये दाखल करण्यात आले. मात्र डॉक्टरांनी तपासून त्यांना मृत घोषित केले. पोलिसांनी याबाबत सर्व प्रकरणात अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, लकडगंज पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत कृष्णा भोजनालयासमोरील उड्डाणपुलाखाली एक ६५ वर्षीय अनोळखी पुरुष बुधवारी पहाटे बेशुद्ध आढळले. नागरिकांच्या माहितीनंतर पोलिसांनी त्याला तातडीने मेयो रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणीनंतर त्याला मृत घोषित केले. कळमना फळबाजार परिसरातील खळा क्रमांक ३ जवळ सुमारे ५० वर्षीय अनोळखी पुरुष मंगळवारी दुपारी बेशुद्ध आढळला. त्यालाही मेयोत नेण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. सक्करदरा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत उड्डाणपुलाखाली बुधवारी सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास सुमारे ५० वर्षीय अनोळखी पुरुष बेशुद्ध आढळला. मोठा ताजबाग परिसरात मंगळवारी मध्यरात्री १ वाजताच्या सुमारास लंगर खान्याच्या भिंतीजवळ सुमारे ५५ वर्षीय अनोळखी पुरुष तर याच परिसरातील शॉपिंग कॉम्प्लेक्सच्या मागील गल्लीत पहाटे ३ वाजताच्या सुमारास सुमारे ६० वर्षीय पुरुष बेशुद्ध आढळला. रेल्वे स्थानकावर एका दिवसात पाच जण दगावले नागपूर रेल्वे स्थानकावर बुधवारी अवघ्या काही तासांत पाच प्रवाशांचा उष्माघाताने मृत्यू झाल्याने धक्काच बसला. यातील काही प्रवासी रेल्वे डब्यांमध्ये तर काही प्लॅटफॉर्म परिसरात मृतावस्थेत आढळले. मिळालेल्या माहितीनुसार, सकाळी ११.४० वाजता घडली. ट्रेन क्रमांक २२६९२ च्या गार्ड बोगीत प्लॅटफॉर्म क्रमांक ३ वर सुमारे ४० वर्षीय अनोळखी पुरुष मृतावस्थेत आढळला. दुपारी पाऊन वाजता प्लॅटफॉर्म क्रमांक १ वरील इटारसी एंडजवळ नव्या वेटिंग हॉल परिसरात सुमारे ७० वर्षीय अनोळखी पुरुषाचा मृतदेह आढळला. दुपारी अडीच वाजताच्या सुमारास ट्रेन क्रमांक १५२९३ च्या मुंबई एंडकडील जनरल डब्यात मुसरिका रोंनामा (वय ६०) यांचा मृत्यू झाला. प्राथमिक माहितीनुसार, ते दीर्घ आजाराने त्रस्त होते. यानंतर दुपारी सव्वातीन वाजता ट्रेन क्रमांक १२६२१ च्या समोरील जनरल डब्यात मेहरबान केवट (वय ३४) यांचा मृत्यू झाल्याचे आढळले. सायंकाळी साडेसात वाजता ट्रेन क्रमांक १२८३३ च्या एस-२ कोचमध्ये एका प्रवाशाचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले. यातील तिघांची ओळख पटली असून दोघांची ओळख अद्याप स्पष्ट झाली नाही. यातील दोन जण रेल्वे स्थानकावरील भिक्षेकरी तर तीन प्रवासी असल्याची माहिती आहे.