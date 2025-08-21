Amravati News: सव्वादोन लाख हेक्टरमधील पिकांचे नुकसान; २६ जणांचा मृत्यू, १६ कुटुंबीयांना आर्थिक मदत

अमरावती : खरीप हंगामात आतापर्यंत झालेल्या पावसाने अमरावती विभागातील २ लाख २२ हजार ४९४ हेक्टर क्षेत्रातील पिकांना फटका बसला आहे. यासोबतच १ हजार ८७ हेक्टर जमीन खरडून गेली असून ५ हजार ७३४ हेक्टर जमिनीवर गाळ साचल्याने पिकांचे नुकसान झाले आहे..१ जून ते १८ ऑगस्ट, या कालावधीत अमरावती विभागात अपेक्षित पर्जन्यमानाच्या तुलनेत १०४ टक्के पाऊस झाला आहे. या पावसाचा सर्वाधिक फटका बुलडाणा जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांना बसला असून १ लाख १८ हजार हेक्टर क्षेत्रातील पिकांची हानी झाली आहे..४ हजार १६६ हेक्टरमध्ये गाळ साचला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील ६५ हजार व वाशीम जिल्ह्यातील जवळपास २३ हजार हेक्टरमधील पिके नष्ट झाली आहेत. विभागीय आयुक्तांनी या नुकसानीची माहिती शासनाकडे पाठविली असून नुकसानभरपाईसाठी अनुदानाची मागणी नोंदविली आहे..२६ जणांचा मृत्यूपावसासोबत वीज पडून इतर अपघातांनी विभागात २६ जणांना जीव गमवावा लागला. सर्वाधिक ११ जणांचे मृत्यू यवतमाळ जिल्ह्यात झाले असून बुलडाण्यात आठ जणांचे जीव गेले आहेत. अमरावती दोन, अकोला तीन व वाशीम जिल्ह्यात दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. यातील सोळा जणांच्या कुटुंबीयांना ६४ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे..१ जून ते १८ दरम्यान पाऊस (मिमी) (टक्के)बुलडाणा ः ४७३.३ (१०३ )अकोला ः ४७१ (९५.७)वाशीम ः ६८८.८ ( १२४.२)अमरावती ः ४९८.९ (८३.४)यवतमाळ ः ६३६.९ ( ११०.६).Gadchiroli News: गडचिरोलीच्या पूरग्रस्त भामरागडातून आरोग्य सेविकेचा हेलिकॉप्टरद्वारे जीव वाचविण्याचा रोमांचक प्रवास.जिल्हानिहाय नुकसान (हेक्टर क्षेत्र)अमरावती ः ११,३९०अकोला ः ३,७९०यवतमाळ ः ६५,४१५बुलडाणा ः १,१८,९३२वाशीम ः २२,९६७.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.