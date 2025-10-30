विदर्भ

Ajit Pawar : आम्ही शासनकर्ते, पण जात शेतकऱ्यांचीच!

गेल्या सहा महिन्यांपासून राज्यात पाऊस सुरू आहे. पावसामुळे यंदा शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
यवतमाळ - गेल्या सहा महिन्यांपासून राज्यात पाऊस सुरू आहे. पावसामुळे यंदा शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. शासन म्हणून आम्ही कायम शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहोत. आम्ही शासनकर्ते असलो तरी शेतकरी ही एकच जात आपली असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

