Ajit Pawar : आम्ही शासनकर्ते, पण जात शेतकऱ्यांचीच!

यवतमाळ - गेल्या सहा महिन्यांपासून राज्यात पाऊस सुरू आहे. पावसामुळे यंदा शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. शासन म्हणून आम्ही कायम शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहोत. आम्ही शासनकर्ते असलो तरी शेतकरी ही एकच जात आपली असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले..ते आज येथे आयोजित माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रवीण देशमुख यांच्या पक्षप्रवेश व कार्यकर्ता मेळाव्यात बोलत होते. यावेळी राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, आमदार संजय खोडके, अमोल मिटकरी आदी उपस्थित होते..अजित पवार म्हणाले, ‘शेतकऱ्यांसाठी ३२ हजार कोटी रुपयांच्या मदतीचे पॅकेज शासनाने घोषित केले. दिवाळीपूर्वी ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाठविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, काही ठिकाणी मदत पोहोचण्यात उशीर होत आहे. यामुळे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने मदत देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत..अजित पवार यांना दाखविले काळे झेंडेअमरावती - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या ताफ्याला काही लोकांनी गुरुवारी (ता. ३०) रोजी काळे झेंडे दाखविल्याची घटना जिल्ह्यातील तळेगाव दशासर येथे घडली. यवतमाळची सभा संपवून पवार अमरावतीला येत असताना शेतकऱ्यांनी त्यांच्या ताफ्याला काळे झेंडे दाखविले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.