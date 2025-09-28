विदर्भ

Heavy Rain: मुसळधार पावसात धानपीक जमीनदोस्त; शेतकरी चिंतातुर, चापटी, सावरटोला, नवेगावबांध परिसराला फटका

Gondia heavy rain: शुक्रवारी रात्रीपासून शनिवारी सकाळपर्यंत जिल्ह्यात मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. या पावसामुळे शेतात उभे धानपीक अक्षरशः जमिनदोस्त झालीत.
Heavy Rain

Heavy Rain

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गोंदिया/ नवेगावबांध : शुक्रवारी (ता. २६) रात्रीपासून शनिवारी (ता. २७) सकाळपर्यंत जिल्ह्यात मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. या पावसामुळे शेतात उभे धानपीक अक्षरशः जमिनदोस्त झालीत. अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील चापटी, सावरटोला व नवेगावबांध परिसराला याचा फटका बसला. हलक्या धानपिकाचे प्रचंड नुकसान झाले असून, शेतकरी चिंतातुर झाले आहेत.

Loading content, please wait...
Gondia
rain
Farmer
Crop Damage
Heavy Rain Crop Damage
Flood Damage News
Flood damage to crops

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com