Heavy Rain: मुसळधार पावसात धानपीक जमीनदोस्त; शेतकरी चिंतातुर, चापटी, सावरटोला, नवेगावबांध परिसराला फटका

गोंदिया/ नवेगावबांध : शुक्रवारी (ता. २६) रात्रीपासून शनिवारी (ता. २७) सकाळपर्यंत जिल्ह्यात मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. या पावसामुळे शेतात उभे धानपीक अक्षरशः जमिनदोस्त झालीत. अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील चापटी, सावरटोला व नवेगावबांध परिसराला याचा फटका बसला. हलक्या धानपिकाचे प्रचंड नुकसान झाले असून, शेतकरी चिंतातुर झाले आहेत. .जिल्ह्यात गेल्या तीन-चार दिवसांपासून तुरळक पाऊस हजेरी लावत आहे. अशातच शुक्रवारी (ता. २६) रात्रीपासून शनिवारी (ता. २७) सकाळपर्यंत जिल्ह्यात मुसळधार पावसाने हजेरी लावली.चापटी, सावरटोला, नवेगावबांधसह संपूर्ण अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील हलक्या प्रजातीचे कमी कालावधीत येणारे धानाचे पीक मुसळधार पावसामुळे अक्षरशः जमिनदोस्त झाले आहे. शेतात धानपीक लोळून पडले आहे. सततच्या पावसाने शेतात पाणी साचले आहे. लोटलेल्या धानपिकाला अंकुर फुटले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडी आलेला घास निसर्गाने हिरावून घेतला आहे..शेतकऱ्यांनी जून महिन्यापासून घाम गाळून पीक उभे केले होते. पिकाला निरोगी ठेवण्यासाठी व जगण्यासाठी खत, औषधी यावर भरपूर खर्च केला आहे.आता हातात यायच्या आधीच निसर्गाने तोंडचा घास हिसकावून घेतला. भरपाई मिळेल का? पुढचा हंगाम पेलू का? मुलाबाळांचे पोट भरेल का? असे अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे उभे आहेत. गोंदिया शहरासह तालुक्यात शुक्रवारी रात्री आणि शनिवारी सकाळी हजेरी लावलेल्या पावसाने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. तिरोडा, सालेकसा, गोरेगाव, सडक अर्जुनी, आमगाव, देवरी या तालुक्यांतही पावसाने जोरदार हजेरी लावली. त्यामुळे या परिसरातील धान आणि भाजीपाला पिकाला फटका बसला आहे..Namapur Monsoon Update : वादळी पावसाने घेतला जीव: गोराणे आणि खालचे टेंभे येथे तीन निष्पाप नागरिक दगावले; आमदार बोरसे यांनी केली पाहणी.जून ते सप्टेंबर महिन्यात झालेले नुकसानगोंदिया ः जिल्ह्यात १ जून ते २३ सप्टेंबर या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ३५७ शेतकरी बाधित झाले असून, २५८.३ हेक्टर शेतावरील पीक व भाजीपाल्याचे नुकसान झाले आहे. याच कालावधीत वीज व पुरात वाहून जाऊन आठ जणांचा मृत्यू झाला, तर पाच जण जखमी झाले. २२ जनावरांचा मृत्यू झाला. २१८१ अंशतः व ३२ घरांचे पूर्णतः नुकसान झाले. तसेच ३७७ गोठ्यांचे नुकसान झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.