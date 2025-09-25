Nagpur Weather: मुसळधार पावसाचा इशारा; शहरासह विदर्भात आज यलो व ऑरेंज अलर्ट, कसे असेल हवामान?

नागपूर : बुधवारी पावसाने शहरात दमदार हजेरी लावली. दुपारी चारच्या सुमारास अनेक भागांमध्ये अर्धा तास जोरदार सरी बरसल्या. गुरुवारपासून यलोसह ऑरेंज अलर्टही असल्याने विदर्भात पावसाचा जोर आणखीन वाढणार आहे..काही जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार तसेच अतिवृष्टीचाही इशारा देण्यात आला आहे.परतीच्या वाटेवर असलेला मॉन्सून अपेक्षेप्रमाणे पुन्हा सक्रीय झाला आहे. मात्र निरोप घेण्यापूर्वी वरुणराजा विदर्भाला शेवटचा दणका देण्याची शक्यता आहे. .Maharashtra Rain Forecast : हवामान विभाकडून पावसाचा ग्रीन अलर्ट, पण...; आणखी किती दिवस राहणार रिपरिप?.याची झलक बुधवारी नागपूरकरांना पाहायला मिळाली. सकाळी ऊन तापल्यानंतर दुपारी चारच्या सुमारास आभाळ भरून आले. जवळपास २० ते ३० मिनिटे रामदासपेठ, धंतोलीसह शहरातील अनेक भागांमध्ये जोरदार पाऊस झाला..अचानक आलेल्या पावसामुळे नागरिकांची तारांबळ उडाली. काही ठिकाणी पाणी साचले होते. शहरात सायंकाळी साडेपाचपर्यंत चार मिमी पावसाची नोंद करण्यात आली. अनुकूल वातावरण व प्रादेशिक हवामान विभागाचा इशारा लक्षात घेता, गुरुवारपासून वरुणराजा आणखी आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाने गुरुवारी यवतमाळ, चंद्रपूर व गडचिरोली या तीन जिल्ह्यांमध्ये ऑरेंज अलर्ट दिला असून, उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये यलो अलर्ट आहे..Weather News Maharashtra : पावसाचा मुक्काम वाढणार, बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा; हवामान विभागाचा अंदाज, समुद्रात वादळी स्थिती.पावसाळी वातावरण पुढील चार-पाच दिवस कायम राहणार आहे. पावसाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने यापूर्वीच राज्यातील शेतकऱ्यांना सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे. पावसामुळे हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. पावसाचा विशेषतः सोयाबीन, तूर, कापूस, पालेभाज्या, संत्रा व मोसंबी इत्यादी पिकांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. बंगालच्या उपसागरात बनलेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे सध्या विदर्भासह मध्य भारतात पावसाळी वातावरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.