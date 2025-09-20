Heavy Rain: अतिवृष्टीचा कहर: शेतकरी उद्ध्वस्त,आरंभी परिसरातील शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत

अंबाडा : नरखेड तालुक्यातील आरंभी, हिवरमठ, मेंढला वाढोना, खराळा या गावांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून झालेल्या सततच्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतातील सोयाबीन, तूर, कपाशी, भाजीपाला यासारखी पिके उध्वस्त झाली असून शेतांमध्ये पाणी साचल्याचे चित्र आहे..नदी नाल्यांना आलेल्या पुरामुळे शेतजमिनीतील पीक वाहून गेली आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळले. पिकांना खत, बियाणे, मशागत यासाठी घेतलेले कर्ज फेडण्याची वेळ आली असताना ही नैसर्गिक आपत्ती ओढवल्याने शेतकरी चिंतेत सापडला आहे.प्रशासनाने नुकसानग्रस्त शेतीचे तातडीने पंचनामे करून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी होत आहे..मी अल्पभूधारक शेतकरी आहे. दरवर्षी मेहनतीने पीक घेण्याचा प्रयत्न करतो, यावर्षी सुरूवातीला पावसाने दांडी मारली परंतु आता अतिवृष्टीसदृश्य पावसामुळे हाती आलेले पीक पूर्ण उद्ध्वस्त झाले आहे. शासनाने तातडीने पंचनामे करून मदत द्यावी.- दीपक पाटील, शेतकरी आरंभी.मी मेंढला परिसरातील नुकसानग्रस्त शेतीची पाहणी केली आहे. आरंभी, हिवर्मठ या गावांची देखील लवकरच पाहणी करणार आहे. वरिष्ठ अधिकारी सुट्टीवर असल्याने पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो.- शरद नांदूरकर, मंडळ अधिकारी मेंढला.अतिवृष्टीमुळे शेतकरी हवालदिलसोयाबीन, तूर, कपाशीचे नुकसानआर्थिक मदतीसाठी पंचनाम्याची मागणीशेतकरी मदतीच्या आशेवर.Monsoon Flood: शेतात फक्त पाणीच पाणी; साहेब, आता सगळं संपलं, भूमचे शेतकरी झाले हवालदिल.माझ्या परिसरातील बऱ्याच गावामध्ये सततच्या पावसाने सोयाबीन, कापूस, तूर, भाजीपाला ही पिके पूर्ण उद्ध्वस्त झाली आहेत. आम्ही प्रशासनाला वारंवार सांगण्याचा प्रयत्न केला तरी प्रतिसाद मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी कुणाकडे दाद मागावी.- नरेश गोरे, शेतकरी आरंभी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.