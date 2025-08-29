Heavy Rain: अतिवृष्टीच्या तडाख्याने बळीराजाचे सारे स्वप्न भंगले; विदर्भात लाखो हेक्टर शेती जलमय, शेतकरी उभ्या पिकांसह उध्वस्त

शेतातून येणाऱ्या उत्पन्नातून मुला-मुलींचे शिक्षण, लग्नकार्य तसेच सुख-दु:खाच्या काळाचे नियोजन शेतकऱ्यांनी केले. मात्र, शेतकऱ्यांच्या या स्वप्नावर अतिवृष्टीने पाणी फेरले गेले. गेल्या आठवड्यात झालेला मुसळधार पाऊस, नदी, नाल्यांना आलेल्या पुरात कापूस, तूर, सोयाबीन आणि प्रामुख्याने उस उत्पादक शेतकरी गारद झाले..शेतकऱ्यांचे वर्षभराचे आर्थिक नियोजन खरिपाच्या पिकांवरच अवलंबून असते. यंदा काय करायचे, याचे नियोजन शेतकरी करतात. लागवड तसेच येणारे उत्पन्न यातून बळीराजाचा ताळमेळ बसविला असतो. यंदा एकामागून एक येणाऱ्या संकटांमुळे शेतकरी पूर्णत: गारद झाला. यावेळी निसर्गाने सुरुवातील साथ दिली. .त्यामुळे यंदा पीक चांगल्या स्थितीत होते. त्यामुळे उत्पन्न वाढेल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. प्रत्यक्षात ऑगस्ट महिन्यातील पावसाने शेतकऱ्यांच्या नियोजनावर पाणी फेरले. १६ ऑगस्टपासून जिल्ह्यात जवळपास सर्वच भागात मुसळधार पाऊस झाला. पाऊस तसेच प्रकल्पांतून करण्यात आलेला पाण्याचा विसर्ग यामुळे नदी, नाल्यांना पूर आला..पुराच्या पाण्याने लाखो हेक्टर शेतजमीन पाण्याखाली गेली. कृषी विभागाच्या अंदाजानुसार जवळपास एक लाख हेक्टरला फटका बसला. पंचनामे झाल्यानंतर खरी आणि विदारक स्थिती पुढे येणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी शेतकऱ्यांकडे आता सावरण्याची व्यवस्था उरलेली नाही. जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यात पुराच्या पाण्याने शेतजमीन रखडून गेली. अतिपावसाने पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. पुराच्या पाण्यामुळे अनेकांची शेती खरडून गेली. अनेक शेताचे मैदान झाले. अजूनही अनेक शेतात पाणीच पाणी साचून आहे..ढगफुटीसदृश झालेल्या पावसाने पिकांसोबत शेतकऱ्यांचे स्वप्नही वाहून नेले. यामुळे यातून उभे राहणे शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या जिकरीचे आहे. असे असले तरी शेतकरी न थकता, न थांबता शेतात राबत आहे. शासनाने झालेल्या नुकसानीची पाहणी करून तातडीने मदत जाहीर करावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे..Arun Gawli: अरुण गवळीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून सशर्त जामीन; १७ वर्षांनंतर तुरुंगातून होणार सुटका.तालुका-नुकसान क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)उमरखेड ४७५६०पुसद १४७३६दारव्हा ४०४घाटंजी ३५०केळापूर ६५राळेगाव ३६.३६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.