Vidarbha Heavy Rain: विजांच्या कडकडाटासह पावसाचे थैमान; नागपूर, अमरावती, अकोला, भंडारा, वाशीमला पावसाचा तडाखा

नागपूर : यंदा विदर्भासह सगळीकडे दमदार हजेरी लावणारा मॉन्सून सध्या परतीच्या मार्गावर आहे. हवामान विभागाने मंगळवारी पावसाचा विदर्भात अर्लट दिला होता. हवामान विभागाचा हा अंदाज खरा ठरवत सोमवारी (ता.१५) रोजी नागपूर, अमरावती, अकोला, भंडारा, वाशीममध्ये विजांच्या कडकडाटासह पावसाने थैमान घातले. काही भागात वीजपुरवठा खंडित झाला. रस्त्यांवर पाणी तुंबल्याने नागरिकांचे हाल झाले..नागपूरः मेघगर्जना व उरात धडकी भरविणाऱ्या विजांच्या प्रचंड कडकडाटांसह सोमवारी दुपारी बरसलेल्या धो-धो वादळी पावसाने शहरात तासभर अक्षरशः तांडव केले. अचानक आलेल्या धुवांधार पावसामुळे जागोजागी पाणी तुंबल्याने वाहतूक कोंडी होऊन, वाहनधारकांसह नागरिकांचीही चांगलीच तारांबळ उडाली. शिवाय वादळामुळे अनेक ठिकाणी झाडे कोसळली, बत्तीही गुल झाली..अकोला : जिल्ह्यात सोमवारी दुपारपासून जोरदार पाऊस सुरू झाला. मेघगर्जना आणि विजांचा कडकडाट यामुळे अनेक भागांत विजपुरवठा खंडित झाला. अचानक पाऊस आल्याने नागरिकांची धावपळ झाली. दरम्यान काही भागात पाऊस जास्त झाल्याने जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने नागरिकांना सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. रस्त्यांवर पाणी साचलेले असल्याने वाहन चालवताना विशेष दक्षता बाळगण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच, विजपुरवठा खंडित असलेल्या भागांत तत्काळ महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी दुरुस्तीचे काम सुरू केले आहे..भंडारा : भंडारा येथे सोमवारी पहाटे मेघगर्जना व विजांच्या कडकडाटासह अतिवृष्टी झाली. पहाटे चार वाजेपासून शहरात जोरदार पावसाला सुरवात झाली. यात मेघगर्जना व विजांच्या कडकडाटामुळे वीजपुरवठा खंडीत झाला होता. सकाळी सात वाजेपर्यंत झालेल्या पावसामुळे वैशालीनगर, खातरोड आदी रस्त्यांवरून पाणी वाहत होते. सोमवारी सकाळपर्यंत ९० मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. त्यानंतर दुपारीसुद्धा रिमझिम स्वरूपाचा पाऊस झाला. जिल्ह्यातील इतर तालुक्यातही मध्यम ते साधारण पाऊस झाला. हा पाऊस धानाच्या पिकासाठी फायद्याचा असल्याचे सांगितले जात आहे..वाशीम : जिल्ह्यात सोमवारी सायंकाळी पाच वाजतापासून मुसळधार पाऊस बरसला आहे. त्यामुळे अनेक नदी नाल्याना पूर आला आहे. सायंकाळी पाच वाजतापासून जिल्ह्यात तुफान पाऊस बरसत आहे. विजाच्या कडकडासह मेघगर्जना होत असून जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील अनेक रस्त्यांचा संपर्क तुटला आहे..अमरावतीः सोमवारी सायंकाळच्या सुमारास अचानक विजांच्या प्रचंड कडकडाटासह पावसाने दमदार हजेरी लावल्याने अमरावती शहरातील जनजीवन प्रभावित झाले होते. सकाळपासून ऊन तापले होते. त्यामुळे पावसाची शक्यता कुठेही नव्हती. परंतु सायंकाळी पाच वाजताच्या सुमारास अचानक सर्वत्र काळोख पसरला. यासोबतच विजांचा प्रचंड कडकडाट झाला. त्यामुळे दमदार पावसाचे आगमन होणार, असा अंदाज लावण्यात येत असतानाच पावसाच्या जोरदार सरी कोसळल्या. त्यामुळे रस्त्यावर तसेच खोलगट भागात चांगलेच पाणी साचले होते. रस्त्याने जाणाऱ्यांना समोरील वाहन दिसणेसुद्धा कठीण झाल्याने अनेकांनी आपली वाहने रस्त्याच्या कडेला उभी केली. तर दुचाकीस्वारांनी आडोशाला आसरा घेतला होता. सुमारे अर्धा ते पाऊण तास पावसाची धुव्वांधार बॅटिंग सुरू होती. त्यामुळे दुपारच्या वेळी काही प्रमाणात उष्ण असलेल्या वातावरणात अचानक गारवा आला आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातसुद्धा काही ठिकाणी पावसाची नोंद झाली असून अधिक पाऊस आल्यास पिकांचे नुकसान होण्याचा धोका लक्षात घेता शेतकरी चिंतेत आहे..Eleventh Admission : अकरावी प्रवेशाची विशेष फेरी मंगळवारपासून. महान धरणाचे दोन दरवाजे उघडलेमहानः गेल्या दोन दिवसांपासून महान धरण पाणलोट क्षेत्रात सुरू आहे. पाणी पातळीत होणारी लक्षणीय वाढ पाहता सायंकाळी महान धरणाचे दोन गेट ६० सेंटिमीटर म्हणजे दोन फुटाणे उघडण्यात आले असून या दोन्ही गेटमधून ९८.९६ क्युमेक पाण्याचा नदीपात्रात विसर्ग करणे सुरू आहे. धरण पाणलोट क्षेत्रातून येणाऱ्या पाण्याचा येवा नुसार सोडण्यात येणाऱ्या विसर्गमध्ये कमी जास्त प्रमाणात आवश्यक बदल वेळेवर करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. नदी काठावरील गावातील नागरिकांनी सावध राहून नदी पात्र ओलांडण्याचा प्रयत्न करू नये असे आवाहन महान पाटबंधारे विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे..