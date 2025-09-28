Heavy Rain: परतीचा पाऊस उठला शेतकऱ्याच्या जीवावर; ११ मंडळांत अतिवृष्टी इसापूर, बेंबळा, अरुणावती प्रकल्पातून पाण्याचा विसर्ग

यवतमाळ : अतिवृष्टीने शेतकरीत्रस्त झाला आहे. संततधार पावसाने शेतकर्यांचे जगने कठीण झाले आहे. अतिवृष्टी ११ मंडळांत अतिवृष्टी झाली आहे. अरुणावती, बेबळा, इसापूर प्रकल्पातून पाण्याचा विसर्ग सुरु असून अनेक मार्ग पुरामुळे वाहतुकीसाठी बंद झाले आहे. संततधार पावसामुळे पुरातून वाचलेल्या पिकेही आता संकटांत सापडली आहे..शेबाळप्रिंपी : सोयाबीन काढणीवर आले आहे. मात्र, गेल्या महिनाभर्यापासून कमी अधिक प्रमाणात सुरू असलेल्या पावसाने शेतीत पाणी पाणी साचले आहे. अतिपावसाने सोयाबीनला कोंब फुटले आहे. यामुळे शेतीतून पीक हातात येईल ही आशाही आता मावळली आहे. कापूस, तूर, उडीद, मूग पिकांसह उस पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. .Marathwada Heavy Rain: मराठवाड्यात पावसाचा धुमाकूळ; काही भागांत तर ढगफुटीसदृश पाऊस झाल्याने घरे, शाळा, मंदिरांत पाणी .इसापूर प्रकल्पातून १३ वक्रकार दरवाजातून पैनगंगा नदीत विसर्ग सुरू आहे. यामुळे आलेल्या पुराने पुसद-हिंगोली राज्यमार्गही रात्रीपासून वाहतुकीस बंद आहे. नदीकाठच्या शेतीचे तळ्यात रूपांतर झाले आहे. इसापूर, देवगव्हाण, जुने शेंबाळपिंपरी,गौळ बुद्रूक, जगापूर, दगड धानोरा, भांबरखेडा परिसरातील शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरलेला असल्याने पाणलोट क्षेत्रातील मुसळधार पावसाने विसर्गात वाढ करावी लागली आहे. यंदाच्या हंगामातील निसर्गाचा तांडव शेतकर्यांची हतबलता वाढवणारा ठरला आहे. .घाटंजी तालुक्याला मुसळधार पावसाचा फटका घाटंजी : शनिवारी (ता. २७) मुसळधार पावसाचा तडाखा बसला. अवघ्या दोन ते अडीच तासांत तब्बल १२९ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. सलग कोसळणार्या पावसामुळे नदी-नाल्यांना पूर आला. गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतीला आजच्या मुसळधार पावसाने आणखी मोठा धक्का दिला. अंजी (नृ.) व मानोली या गावांकडे जाणारी वाहतूक नाल्यावरील पुलावरून पुराचे पाणी गेल्याने काही काळ ठप्प झाली होती..सोनखास शेतशिवारात नाला फुटल्याने शेताला अक्षरशः तळ्याचे स्वरूप आले होते. कोळी येथे ठाकूरसिंग शेषराव राठोड यांचे व आणखी एका व्यक्तीचे घर कोसळल्याची माहिती मिळाली आहे. चोरंबा येथे आलेल्या पुराच्या पाण्यात शेतकरी रमेश पडलवार यांच्या दोन म्हशी वाहून गेल्या. अतिवृष्टीमुळे २४ हजार ३५८ हेक्टरवरील शेतकर्यांचे नुकसान झाले आहे. आतापर्यंत ३६ हजार ७४७ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून यामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. उमरखेड तालुक्यात नऊ मार्ग बंद उमरखेड :.Latest Marathi News Updates: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.इसापूर प्रकल्पातून पैनगंगा नदीपात्रात विसर्गात वाढ करण्यात सध्या तेरा गेटमधून पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. पुरामुळे हातला ते मुळावा, देवसरी ते हरदडा, ढाणकी ते बिटरगाव, चालगणी ते साखरा, चिंचोली सं. ते उमरखेड, उमरखेड ते पुसद, कोपरा खु. ते कृष्णापूर, मारलेगाव ते लिंबगव्हाण, सोईट ते ढाणकी असे नऊ मार्ग बंद होते. दारव्हा येथे वीज कोसळल्याने नुकसान दारव्हा : अंबिका नगर परिसरातील एका घरावर वीज कोसळल्याने घरासह वस्तूंचे नुकसान झाले. ही घटना शुक्रवारी (ता.२६) घडली. विनोद निघोट यांच्या घरावर वीज पडली. सुदैवाने जीवित हानी झाली नाही, परंतु मोबाईल व इतर वीज उपकरणे जळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.