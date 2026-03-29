वर्ध्यात पहिल्यांदाच हिमालयीन गिधाड, बोर व्याघ्र प्रकल्पात नोंद; अभ्यासकांमध्ये आनंद

वर्धा : बोर व्याघ्र प्रकल्प केवळ वाघ व इतर प्राण्यांसाठीच नव्हे तर पक्ष्यांच्या विविधतेसाठी सुद्धा ओळखला जातो. या प्रकल्पात वन्यजीव अभ्यासकांना हिमालयीन गिधाड आढळून आले. जिल्ह्यातील ही पहिलीच नोंद असल्याचेही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे..शनिवारी (ता.२८) बहार नेचर फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. बाबाजी घेवडे कुटुंबीयासह बोर व्याघ्र प्रकल्प येथे सफारी करण्याकरिता गेले असता त्यांना उंच आकाशात गिधाडसदृश्य पक्षी घिरट्या घालताना दिसून आला. त्यांनी या पक्ष्याचे काही छायाचित्र काढून लगेच जीवशास्त्रज्ञ दर्शन दुधाने यांच्याशी चर्चा केली असता प्रथमदर्शनी भारतीय गिधाड असल्याचा अंदाज आला..सदर पक्ष्याच्या छायाचित्राची पुष्टी करण्याकरिता पक्षीतज्ज्ञ डॉ. राजू कसंबे, डॉ. सचिन रानडे, शशांक नगराळे यांच्यासोबत चर्चा केली असता त्यांनी सदर पक्षी हा अल्पवयीन हिमालयीन गिधाड आहे यावर एकमत दिले. या पक्ष्याचे शास्त्रीय नाव जिप्स हिमालयेंसिस असे आहे..या नोंदीमुळे बोर व्याघ्र प्रकल्प जैवविविधतेच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहे हे अधोरेखित झाले आहे. या महत्त्वाच्या नोंदीमुळे डॉ. बाबाजी घेवडे यांचे बहार नेचर फाउंडेशन व इतर पर्यावरण प्रेमींनी अभिनंदन केले आहे.