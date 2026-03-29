विदर्भ

वर्ध्यात पहिल्यांदाच हिमालयीन गिधाड, बोर व्याघ्र प्रकल्पात नोंद; अभ्यासकांमध्ये आनंद

Himalayan Vulture Spotted in Bor Tiger Reserve : या प्रकल्पात वन्यजीव अभ्यासकांना हिमालयीन गिधाड आढळून आले. जिल्ह्यातील ही पहिलीच नोंद असल्याचेही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
Wardha Biodiversity News

Shubham Banubakode
Updated on

वर्धा : बोर व्याघ्र प्रकल्प केवळ वाघ व इतर प्राण्यांसाठीच नव्हे तर पक्ष्यांच्या विविधतेसाठी सुद्धा ओळखला जातो. या प्रकल्पात वन्यजीव अभ्यासकांना हिमालयीन गिधाड आढळून आले. जिल्ह्यातील ही पहिलीच नोंद असल्याचेही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.

