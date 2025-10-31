विदर्भ

Wardha Crime: नातीने केली आजीच्या घरी चोरी; चोरीच्या मुद्देमालातून खरेदी केली कार, दुचाकी, आयफोन

Mother and friend helped in executing the theft: हिंगणघाटमध्ये नातीने आजीच्या घरातून सोने चोरी करून कार, दुचाकी आणि आयफोन खरेदी केला. या प्रकरणाने राज्यभरात खळबळ उडाली आहे.पोलिसांनी चोरीचा मुद्देमाल, कार आणि आयफोन जप्त करून नाती, तिची आई व मित्राला अटक केली.
वर्धा : सध्याच्या स्पर्धेच्या युगात युवा पिढी दिखाव्यावर जात असल्याचे जीवंत उदाहरण हिंगणघाट पोलिसांनी दाखल गुन्ह्याचा छडा लावलेले प्रकरण ठरत आहे. नातीने चक्क आजीच्या घरातून सोने चोरी करून त्यातून मिळालेल्या पैशातून कार, दुचाकी व आयफोनची खरेदी केली. हे सर्व साहित्य व चोरीचे सोने पोलिसांनी जप्त केले आहे.

