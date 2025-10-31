Wardha Crime: नातीने केली आजीच्या घरी चोरी; चोरीच्या मुद्देमालातून खरेदी केली कार, दुचाकी, आयफोन

वर्धा : सध्याच्या स्पर्धेच्या युगात युवा पिढी दिखाव्यावर जात असल्याचे जीवंत उदाहरण हिंगणघाट पोलिसांनी दाखल गुन्ह्याचा छडा लावलेले प्रकरण ठरत आहे. नातीने चक्क आजीच्या घरातून सोने चोरी करून त्यातून मिळालेल्या पैशातून कार, दुचाकी व आयफोनची खरेदी केली. हे सर्व साहित्य व चोरीचे सोने पोलिसांनी जप्त केले आहे..हिंगणघाट पोलिस ठाण्याअंतर्गत पौर्णिमा इंद्रनिल रंगारी यांनी तक्रार दाखल केली. या तक्रारीनुसार त्यांच्या घरातून चोरट्याने ६० ग्रॅम वजनाच्या सोन्याच्या बांगड्या, तीन सोन्याच्या अंगठ्या, दोन सोन्याच्या नथ, २० ग्रॅमचे कानातील दोन टॉप्स असा एकूण ८० ग्रॅम सोन्याचा मुद्देमाल चोरून नेला..संबंधित प्रकरणी तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केल्यावर पोलिसांनी चोरट्याचा शोध सुरू केला. तपासादरम्यान पोलिसांनी पौर्णिमा यांची नात पूर्वा रंगारी यांना ताब्यात घेत विचारपूस केली असता तिने तिच्या आजीच्या घरी चोरी केल्याची कबुली दिली. पोलिसांनी संबंधित प्रकरणी कार्यवाही करून मुद्देमाल जप्त केला..शिवाय ज्या सोनारालाला चोरीचे सोने विकले गेले त्याच्याकडून ८० ग्रॅम सोनही पोलिसांनी जप्त केले. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक अनुराग जैन, अपर पोलिस अधीक्षक सदाशीव वाघमारे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुशील नायक, ठाणेदार अनिल राऊत यांच्या मार्गदर्शनात सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दीपक वानखडे, पद्ममाकर मुंडे, प्रशांत ठोंबरे, राजेश शेंडे, आशीष नेवारे, मंगेश वाघमारे, रोहीत साठे, अनुप कावळे, दिनेश बोथकर यांनी केली..Amravati Crime: घरफोडीतील आंतरराज्यीय टोळी गजाआड; चौघांना अटक, शहरातील ९७ गुन्ह्यांची कबुली.मित्राने आणि आईनेही केली मदतचोरीच्या मुद्देमालाची विल्हेवाट तिचा मित्र वंश प्रमोद राऊत (रा. हिंगणघाट) याच्या माध्यमातून केली. या कामात तिला तिची आई रूपाली प्रमोद राऊत (रा. हिंगणघाट) हिचे सहकार्य लाभले. याच चोरीचा मुद्देमाल विक्री केल्यावर मिळालेल्या पैशातून तिने एक कार, एक दुचाकी व एक आयफोन खरेदी केल्याचे पोलिसांना सांगितले. पोलिसांनी संबंधित प्रकरणी कार्यवाही करून मुद्देमाल जप्त केला. शिवाय ज्या सोनारालाला चोरीचे सोने विकले गेले त्याच्याकडून ८० ग्रॅम सोनही पोलिसांनी जप्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.