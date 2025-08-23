विदर्भ

Wardha Crime: वर्धा हादरलं! 'दृष्यम' स्टाईलमध्ये पत्नीची हत्या; मृतदेह पोत्यात भरून मोकळ्या जागेत पुरल्याचं धक्कादायक उघड

Crime News: हिंगणघाटमध्ये पतीने पत्नीची हत्या करून घराशेजारी खड्डा खोदून मृतदेह पुरल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली असून, आरोपी पती फरार झाला आहे.
हिंगणघाट (जि. वर्धा) : इंदिरा गांधी वॉर्डातील एका घराशेजारील मोकळ्या जागेत खड्डा खोदून पुरलेल्या अवस्थेत एका विवाहितेचा मृतदेह आढळून आल्याने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे.

