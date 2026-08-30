विदर्भ

Abhijit Dipke: ‘अधिकाऱ्यांची मुले एसी शाळेत, सामान्यांची मुले खराब वर्गखोल्यांत’; अभिजित दीपकेंचा घणाघात

Abhijit Dipke Questions Poor Facilities In Hingoli ZP Schools: ग्रामीण झेडपी शाळांना खासगी शाळांप्रमाणे एसी, स्वच्छ वर्गखोल्या, पिण्याचे पाणी व बैठकव्यवस्था द्या, अन्यथा सामान्य विद्यार्थ्यांवर अन्यायच राहील, असा सवाल अभिजित दीपकेंचा
Abhijit Dipke

Abhijit Dipke

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हिंगोली: शासनाने मुंबई, पुणे जिल्ह्यातील खासगी शाळांप्रमाणे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सोयी-सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी कॉक्रोच जनता पक्षाचे अध्यक्ष अभिजित दीपके यांनी  केले.

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