तब्बल तीन दिवसांपासून तिसऱ्या बेपत्ता व्यक्तीची शोधमोहीम...तरीही पत्ता लागेना

अमरावती : वलगाव जवळील आमला येथील नाल्याला आलेल्या पुरामुळे वाहून गेलेल्या तिघांपैकी दोघांचा शोध लागला. मात्र तिसरा व्यक्ती गेल्या तीन दिवसांच्या शोध मोहिमेनंतरसुद्धा अद्याप सापडलेला नाही. त्यामुळे कालपासून ड्रोन कॅमेराची मदतसुद्धा घेतली जात आहे. ३ ऑगस्टच्या मध्यरात्री ही घटना घडली होती. ३ ऑगस्टला पहाटे दोन वाजता ही माहिती नियंत्रण कक्षाला मिळताच निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन व्यवहारे व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सुरेंद्र रामेकर यांच्या आदेशावरून पहाटे पाचला पथक रवाना झाले. शोध व बचाव पथकाने अथक प्रयत्नानंतर दिवसभरात दोन मृतदेह शोधून बाहेर काढले. मात्र तिसऱ्या व्यक्तीचा अद्यापही शोध लागलेला नाही. सतीश भुजाडे, असे त्या व्यक्तीचे नाव असल्याचे बचाव पथकाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. १२ किमीचा परिसर पिंजून काढला शोध व बचाव पथकात हेमंत सरकटे, योगेश घाडगे, देवानंद भुजाडे, सचिन धरमकर, अर्जुन सुंदरडे, दीपक डोरस, संदीप पाटील, उदय मोरे, राजेंद्र शाहाकार, अजय आसोले, प्रफुल्ल भुसारी, महेश मांदाळे, वाहन चालक वाहिद शेख व अयुब खान यांचा समावेश आहे. आतापर्यंत तब्बल १२ किलोमिटरचा परिसर त्यांनी पिंजून काढला आहे. जाणून घ्या : बापरे... तब्बल दहा डॉक्‍टर होणार होम क्वारंटाईन; त्यांच्या संपर्कात अनेक, आता... जेसीबीच्या माध्यमानेसुद्धा शोध सुरू बुधवारी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली शोध व बचाव पथक सकाळी आठ वाजतापासून रेस्क्‍यू करीत असताना स्वतः तहसीलदार संतोष काकडे, नायब तहसीलदार दिनेश बडीये रेस्क्‍यू टीम सोबत होते. आज सुमारे सात किलोमिटर परिसरात शोध घेण्यात आला. प्रशासनाकडून जेसीबीच्या माध्यमाने सुद्धा शोध सुरू आहे. मात्र, अद्यापही त्या व्यक्तीचा शोध लागलेला नाही. (संपादन : दुलिराम रहांगडाले)

