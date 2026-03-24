Amravati Accident: हिवरखेडच्या दोघांसह तिघे ठार; मुलताई छिंदवाडा मार्गावर भीषण अपघात

हिवरखेड, (जि. अमरावती) : येथील दोन तरुणांचा परराज्यात झालेल्या भीषण रस्ता अपघातात मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना रविवारी (ता. २२) मध्यरात्री एक ते दीडच्या सुमारास घडली..मुलताई-छिंदवाडा महामार्गावर घाटपिपरी जवळ बोलेरो पीकअप आणि आयसर ट्रक यांच्यात समोरासमोर धडक झाली. हिवरखेडचे दोन युवक आणि आयसर ट्रक चालक, अशा एकूण तिघांचा जागीच मृत्यू झाला..हिवरखेड येथील युवक पीकअप क्रमांक एमएच २७ बीएफ ७२५७ घेऊन मुलताई मार्गे छिंदवाडाकडे जात होते. घाटपिपरीपासून सुमारे दोन किलोमीटर अंतरावर समोरून येणाऱ्या आयसर ट्रकने क्रमांक यूपी ९६ टी ७१२७ बोलेरो पीकअपला जोरदार धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की दोन्ही वाहनांचे प्रचंड नुकसान झाले..बोलेरो पीकअपचा अक्षरशः चुराडा झाला. या अपघातात बोलेरो पीकअपमधील प्रज्वल ज्ञानेश्वरराव चावके (वय २२) व भूषण मधुकरराव तडस (वय २९) यांचा जागीच मृत्यू झाला. तसेच आयसर वाहनाचा चालक देखील या अपघातात ठार झाला आहे. या अपघातात आयसर ट्रकचा क्लीनर हा गंभीर जखमी झाला असून, त्याला तातडीने बैतूल येथील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे. त्याची प्रकृती सध्या चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येत आहे..या घटनेमुळे हिवरखेड परिसरात शोककळा पसरली असून मृतांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. अवघ्या २२ आणि २९ वर्षांच्या दोन तरुणांचा असा अचानक मृत्यू झाल्याने संपूर्ण गाव हळहळ व्यक्त करीत आहे. माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून पंचनामा केला. दोन्ही वाहने रस्त्यावरून बाजूला सारून वाहतूक सुरळीत केली. पोलिस याप्रकरणाचा पुढील तपास करीत आहेत.