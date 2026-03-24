Gas Booking: गॅस बुकिंगमध्ये ‘हिवरखेड’वर अन्याय! नियम २५ दिवसांचा, मात्र बुकिंग ४५ दिवसानंतर; तहसीलदारांचा लेखी तक्रारीचा सल्ला

हिवरखेड : घरगुती सिलेंडर मिळण्याचा कालावधी शासनाने लांबविला असून, शहरी भागासाठी २५ दिवस आणि ग्रामीण भागासाठी ४५ दिवसांचा बुकिंगचा नवीन नियम अमलात आणला. मात्र, हिवरखेडवर प्रचंड न्याय होत असून, हिवरखेडला शहराचा दर्जा प्राप्त होऊन दोन वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेला असतानाही गॅस बुकिंगच्या सिस्टीममध्ये हिवरखेडला ग्रामीण भागाचा निकष लावण्यात येत आहे..सर्वसामान्य नागरिकांनी त्यांच्या रक्ताने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिल्याने, उपोषणे केल्याने आणि २५ वर्षे संघर्ष केल्यानंतर हिवरखेड नगरपरिषद अस्तित्वात आली. नगरपरिषद अस्तित्वात येऊन दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी लोटल्यावरही गॅस बुकिंगच्या सिस्टीममध्ये हिवरखेडला ग्रामीण भागाचा नियम कोणत्या निकषाप्रमाणे लागू आहे? हिवरखेड लगतचे छोटेसे आणि हिवरखेडपेक्षा कमी लोकसंख्येच्या तेल्हारा शहरात गॅस बुकिंगसाठी २५ दिवसांचा नियम लागू आहे मात्र, हिवरखेड शहरसाठी ४५ दिवसांचा नियम लावून अन्याय केला जात आहे..याबाबत सुमेरचंद्र गॅस एजन्सी चालक नसीम सौदागर, नगरपरिषद मुख्याधिकारी सतिष गावंडे, तेल्हारा तहसीलदार महेश रामगुंडे, यांना विचारणा केली असता सर्वांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. यांपैकी कोणाजवळच समाधानकारक आणि समर्पक उत्तर मिळून आले नाही..इंडेन गॅस कंपनीचे वरिष्ठ क्षेत्रीय अधिकारी यांनी मोबाईल बंद करून ठेवला की फोन उचलणे बंद केले, याबाबत काहीही कळेनासे झाले आहे. मागील पाच ते सहा दिवसांपासून त्यांना सातत्याने फोन लावून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र एकदाही त्यांच्याकडून फोनला प्रतिसाद मिळाला नाही. हिवरखेड येथे २५ दिवसाच्या नियमानुसार गॅस बुकिंग झालीच पाहिजे आणि गॅसधारकांना वाऱ्यावर सोडून फोन न उचलणाऱ्या इंडेनच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी नागरिक करीत आहेत..हिवरखेड ही नगरपरिषद नसून 'क' वर्ग नगरपंचायत आहे. त्यामुळे हिवरखेडला ग्रामीण विभागाचे नियम लागू आहेत. नागरिकांना काही तक्रारी असल्यास त्यांनी माझ्याकडे लेखी स्वरुपात त्या मांडाव्यात. आलेल्या लेखी तक्रारी मी केवळ वरिष्ठांकडे पाठवू शकतो.- महेश रामगुंडे, तहसीलदार, तेल्हारा.तेल्हारा येथे २५ दिवसात बुकिंग होत आहे. हिवरखेड येथे ४५ दिवस लागत असतील, तर मी सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हा विषय मांडणार आहे.- सतीश गावंडे, मुख्याधिकारी, नगरपरिषद हिवरखेड/तेल्हारा.हिवरखेडसाठी सिस्टिममध्ये ४५ दिवसानंतर बुकिंग होत आहे. त्याला आमचा काही इलाज नाही. सिलेंडरचा तुटवडा असून मागणीपेक्षा आम्हाला वरून खूप कमी पुरवठा होत आहे. त्यामुळे जोपर्यंत वरून सिलेंडर आल्याशिवाय आम्ही नागरिकांना देऊ शकणार नाही.- नसीम सौदागर, सुमेरचंद्र गॅस एजन्सी, हिवरखेड.