होळीच्या रंगांवर काळी सावली; नागपूरमध्ये किरकोळ वादातून तरुणाचा मृत्यू, गाडी साईडने चालव म्हणणं जीवावर बेतलं

कामठी, ता. ३ : रंगांचा आणि आनंदाचा संदेश देणाऱ्या होळी सणाला कामठीत काळी किनार लागली आहे. चौधरी हॉस्पिटल परिसरात वाहन साईड देण्याच्या शुल्लक कारणावरून झालेल्या वादातून एका तरुणाचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी (ता.३) दुपारी सुमारे चार वाजण्याच्या सुमारास घडली. रवी शिवकुमार गुटलेवार (वय अंदाजे ३० वर्षे, रा. श्री टॉकीज मागे, कामठी) असे मृत तरुणाचे नाव आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रवी गुटलेवार हा फोर-व्हीलर वाहनाने जात असताना त्याची अक्षयकुमार धनराज गेडाम (वय ३० वर्षे, रा. न्यू खलासी लाईन, कामठी) याच्यासोबत गाडी साईड देण्याच्या कारणावरून तोंडी बाचाबाची झाली. किरकोळ कारणावरून सुरू झालेला हा वाद क्षणार्धात चिघळला आणि त्याचे रूपांतर हाणामारीत झाले. झालेल्या मारहाणीत रवीला जबर मार बसला. धक्काबुक्कीमध्ये तो खाली पडल्याने त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याचे समजते..Nagpur News : इराण-इस्रायल युद्धाचा नागपूरकरांना फटका! बेसा येथील उपलांचीवार कुटुंबासह अनेक नागरिक अबुधाबीत अडकले; विमानसेवा रद्द झाल्याने परतीचा प्रवास थांबला.घटनेनंतर जखमी अवस्थेत त्याला उपजिल्हा रुग्णालय, कामठी येथे दाखल करण्यात आले. मात्र प्रकृती चिंताजनक असल्याने पुढील उपचारासाठी नागपूर येथील मेयो रुग्णालयात हलविण्यात आले. तेथे उपचार सुरू असताना त्याची प्रकृती खालावली आणि उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला..Nagpur News : चपराश्याच्या मदतीने संदीपने फोडला पेपर, पोलिसांच्या तपासात उघड; चारही आरोपींची कारागृहात रवानगी.मृतक रवीचा एक वर्षापूर्वी प्रेमविवाह झाला होता. तो पत्नीसमवेत श्री टॉकीज मागे, कामठी येथे भाड्याच्या घरात वास्तव्यास होता. अचानक घडलेल्या या घटनेमुळे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. या प्रकरणी जुनी कामठी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपी अक्षयकुमार धनराज गेडाम याला अटक करण्यात आली आहे. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस करीत आहेत. रंगोत्सवाच्या दिवशी घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेमुळे ‘होळी’च्या आनंदावर विरजण पडल्याची भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.