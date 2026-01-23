Chikhli Crime : काकानेच पुतण्याची कुऱ्हाडीने वार करून केली निघृण हत्या

चिखली - घरगुती वादातून काकानेच पुतण्याची कुऱ्हाडीने वार करून निघृण हत्या करण्यात आली. ही धक्कादायक घटना चिखली तालुक्यातील हातणी येथे २१ जानेवारी रोजी रात्री ११ वाजेच्या सुमारास घडली. समाजात बदनामी होत असल्याच्या कारणावरून झालेल्या वादाचा राग मनात धरून ही हत्या केल्याचे तपासात समोर आले आहे. .गोपाल अजबराव जाधव (वय २४), रा. हातनी असे मृतकाचे नाव आहे. या प्रकरणी चिखली पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत अवघ्या दोन तासांत मक्याच्या शेतात लपलेल्या आरोपी काका विनोद रामचंद्र जाधव ऊर्फ मंत्री याला अटक केली.मृतक गोपाल जाधव (वय-२४). रा. हातनी हा घरात असताना काका विनोद रामचंद्र जाधव याच्याशी त्यांचा किरकोळ कारणावरून वाद झाला. क्षणातच या वादाला हिंसक वळण मिळून संतापाच्या भरात काकाने कुऱ्हाडीने गोपालच्या डोक्यावर व छातीत जोरदार वार केले..यात गंभीर जखमी होऊन गोपाल रक्ताच्या थारोळ्यात पडला त्यातच त्याचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच गावकऱ्यांनी चिखली पोलिसांना माहिती दिली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला.मात्र, पोलिस येत असल्याची खबर लागताच आरोपी विनोद जाधव हा अंधाराचा फायदा घेत घटनास्थळावरून फरार झाला. त्यानंतर अंधाराचा फायदा घेत शिवारातील मक्याच्या शेतात तो लपून बसल्याचे समोर आले. चिखली पोलिसांनी शोध मोहीम राबवत अवघ्या दोन तासांत आरोपीला शेतातून ताब्यात घेतले. या प्रकरणी मृतकाचे आजोबा रामचंद्र मारोती जाधव यांनी चिखली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली..त्यानुसार आरोपीविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी ही धडक करावाई चिखली पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार भूषण गावंडे, पोलिस उपनिरीक्षक शरद भागवतकर, उपनिरीक्षक नितीनसिंग चव्हाण, विजय किटे बिट जमदार अनिल वाघ, डी बी पथक अमोल गवई, प्रशांत धंदर, राहुल पायघन, अजय इटावा, अमोल इंगळे यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.