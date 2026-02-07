विदर्भ

Gondia Crime : प्रेमप्रकरणातून गर्भवती महिलेची निर्घृण हत्या; सात महिन्यांच्या गर्भासह दोन जीवांचा अंत

छिन्नविछिन्न अवस्थेतील मृतदेह तिरोडा तालुक्यातील बोंडराणी जंगल परिसरात आढळून आल्याने संपूर्ण परिसरात उडाली खळबळ.
तिरोडा (जि. गोंदिया) - मध्य प्रदेश राज्यात सीमेलगत खैरी येथील पूनम राकेश तुमाने हिचा छिन्नविछिन्न अवस्थेतील मृतदेह तिरोडा तालुक्यातील बोंडराणी जंगल परिसरात आढळून आल्याने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली होती. ही घटना ३ फेब्रुवारी रोजी उघडकीस आली.

