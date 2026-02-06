विदर्भ

Brahmapuri Crime : मुलीला आजीकडे झोपवल्याच्या रागातून मुलाकडून वडिलांचा लोखंडी सब्बलने वार करून निघृण खून; आरोपी ताब्यात

कौटुंबिक वादातून संतापाच्या भरात मुलानेच जन्मदात्या वडिलांचा खून केल्याची धक्कादायक घटना डोर्ली येथे घडली.
ब्रम्हपुरी - कौटुंबिक वादातून संतापाच्या भरात मुलानेच जन्मदात्या वडिलांचा खून केल्याची धक्कादायक घटना ब्रम्हपुरी तालुक्यातील डोर्ली येथे ५ फेब्रुवारी रोजी रात्री ९ वाजताच्या सुमारास घडली आहे.

