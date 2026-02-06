Brahmapuri Crime : मुलीला आजीकडे झोपवल्याच्या रागातून मुलाकडून वडिलांचा लोखंडी सब्बलने वार करून निघृण खून; आरोपी ताब्यात

ब्रम्हपुरी - कौटुंबिक वादातून संतापाच्या भरात मुलानेच जन्मदात्या वडिलांचा खून केल्याची धक्कादायक घटना ब्रम्हपुरी तालुक्यातील डोर्ली येथे ५ फेब्रुवारी रोजी रात्री ९ वाजताच्या सुमारास घडली आहे. .स्वतःच्या मुलीला आजीकडे झोपवल्याच्या कारणावरून मनात राग धरून आरोपीने आपल्या ६५ वर्षीय वडिलांच्या डोक्यावर लोखंडी सब्बलने वार करून त्यांचा निघृण खून केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार आरोपी किशोर दादाजी ठाकरे (वय-४० वर्ष) हा जिवती येथील आश्रमशाळेत कंत्राटी शिक्षक असून दारूच्या सवयीमुळे तो गेल्या काही महिन्यांपासून नियमित नोकरीवर जात नव्हता. दारूच्या नशेत पत्नीशी वारंवार वाद होत असल्याने पत्नी काही दिवसांपूर्वी माहेरी गेली होती. त्यांची लहान मुलगी अनुश्री (वय-६ वर्ष) ही आजी-आजोबांकडे राहत होती..५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सायंकाळी सुमारे ७.३० वाजता गावातील बारशाच्या कार्यक्रमातून जेवण करून परतलेल्या आरोपीने मुलगी आपल्या घरी पाठवण्याचा आग्रह धरला. मात्र ती आजोबांसोबत झोपली. याच रागातून रात्री सुमारे ९ वाजता घरातील हॉलमध्ये झोपलेल्या दादाजी बक्षी ठाकरे यांच्या डोक्यावर आरोपीने लोखंडी सब्बलने वार केला..घटनेची माहिती मिळताच ब्रम्हपुरी पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ग्रामीण रुग्णालय, ब्रम्हपुरी येथे पाठविला. या प्रकरणी आरोपी किशोर ठाकरे याला ताब्यात घेण्यात आले असून त्याच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम १०३ (१) अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. या घटनेने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली असून पुढील तपास पोलीस निरीक्षक प्रमोद बानबुले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक बालाजी चव्हाण करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.