सोयरिकीच्या वादातून शिवीगाळ, मग केले असे...

यवतमाळ : सोयरिकीच्या वादात अंगावर गरम पाणी टाकण्यात आल्याने तरुण जखमी झाला. ही घटना यवतमाळ जिल्ह्यातील सावर येथे घडली. या घटनेमुळे गावात एकच खळबळ उडाली आहे. रघुसिंग लक्ष्मण पवार (वय 40, रा. बोरीअरब, ता. दारव्हा) असे जखमीचे नाव आहे. दिवाळी झाली की लग्नसराईला सुरुवात होते. उन्हाळ्याच्या दिवसांत शेतीची कामे नसतात. शिवाय मुलांच्या शाळांना सुट्या असल्याने या दिवसांत लग्न काढण्याचा ग्रामीण भागत कल असतो. उन्हाळ्यात लग्नसमारंभ उरकण्यासाठी सध्या वर आणि वधू संशोधन जोरात सुरू आहे. शनिवार रविवारच नव्हे तर आठवड्यातील कोणत्याही दिवशी सोयरिकीसाठी बैठकी होत आहेत. गरम पाण्याच्या नळाची तोटी तुटून चार विद्यार्थी भाजले विवाहासाठी सोयरिक जोडणे हे तसे दिव्यच काम आहे. सोयरिकीचा वाद अनेकदा विकोपालाही जातो, अशीच घटना सावर येथे घडली. रघुसिंग पवार व विजय पवार यांच्यात सोयरीकीच्या कारणातून वाद झाला. त्यामुळे विजयने शिवीगाळ करीत धक्काबुक्की केली. तो एवढ्यावरच शांत झाला नाही. तर त्याने घरातून गरम पाणी आणून रघुसिंगच्या अंगावर टाकले. यात दोन्ही पाय जळाल्याने रघुसिंग जखमी झाला. सोयरिकीचा वाद विकोपाला जाऊन घडलेल्या या प्रकारामुळे गावात खळबळ उडाली. याप्रकरणी रघुसिंग पवार याने यवतमाळ ग्रामीण पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यावरून विजय पवार (वय 50, रा. सावर) याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

