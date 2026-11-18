वणी - नातेवाइकाच्या तेरवीच्या कार्यक्रमासाठी आलेल्या दांपत्यावर परतीच्या प्रवासात काळाने घाला घातला. कार्यक्रम आटोपून आपल्या गावाकडे निघालेल्या पती-पत्नीच्या दुचाकीला शिदोला मार्गावर विरुद्ध दिशेने येणार्या ट्रकने जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात पतीचा जागीच मृत्यू झाला, तर गंभीर जखमी झालेल्या पत्नीची चंद्रपूर येथे उपचारादरम्यान प्राणज्योत मालवली. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोडशी येथील कवडू कंडे (वय-45) आणि त्यांची पत्नी मंजुषा कंडे (वय-40) हे मंगळवारी (ता. 17) शिवणी येथे नातेवाइकाच्या तेरवीच्या कार्यक्रमासाठी दुचाकीने आले होते. कार्यक्रम आटोपल्यानंतर मंगळवारी सायंकाळी सुमारे सहा वाजताच्या दरम्यान हे दांपत्य आपल्या गावाकडे परतीच्या प्रवासाला निघाले..मात्र, शिदोला मार्गावर विरुद्ध दिशेने येणार्या ट्रक आणि त्यांच्या दुचाकीची जोरदार धडक झाली. धडक इतकी भीषण होती की, या अपघातात कवडू कंडे यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर पत्नी मंजुषा या गंभीर जखमी झाल्याने त्यांना उपचारासाठी चंद्रपूर येथे हलविण्यात आले. मात्र, मृत्यूशी सुरू असलेली त्यांची झुंज अखेर अपयशी ठरली. उपचारादरम्यान त्यांचीही प्राणज्योत मालवली..काही वेळापूर्वी एकत्र प्रवासाला निघालेले हे दांपत्य काळाच्या क्रूर घावामुळे कायमचे विभक्त झाले. एका अपघाताने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, कोडशीसह परिसरात शोककळा पसरली आहे. या अपघाताचा पुढील तपास शिरपूर पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.