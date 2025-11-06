विदर्भ

Buldhana Crime : मध्य प्रदेश मधील अग्नी शस्त्र निर्मिती; गृह खात्यासाठी ठरतेय डोकेदुखी

Sangrampur Crime : सातपुड्याच्या पायथ्याशी संग्रामपूर तालुक्यात चार वर्षात ५० देशी कट्टे, ३९ मॅगझीन, २२३ काडतूसे हस्तगत. मध्यप्रदेशातील पाचोरी नामक गावातून महाराष्ट्र सह इतर राज्यात ही पिस्टल काडतूस सारख्या घातक शस्त्र विक्री होतं असल्याचे अनेक कार्यवाही वरून समोर येत आहे.
Illegal firearm operation near Satpuda hills exposed

Illegal firearm operation near Satpuda hills exposed

sakal

पंजाबराव ठाकरे
Updated on

बुलढाणा : संग्रामपूर सारख्या दुर्गम भागात या शस्त्र माफियांचे जाळे पसरलेले असावे. राज्यातील नक्षल वाद संपवीण्यासाठी मुख्यमंत्री यांनी मिशन सुरु केले. तसेच मिशन सातपुड्यातील अग्नी शस्त्र निर्मिती चे कारखाने नष्ट करण्यासाठी राबविणे गरजेचे ठरत आहे. काही वर्षा अगोदर बुलढाणा पोलीस अधीक्षक म्हणून कृष्ण प्रकाश असतांना त्यांनी धाडस करून पाचोरी गावात जाऊन मोठी कारवाई केली होती हे विशेष! नैसर्गिक दृष्टीने पर्यटका साठी मनमोहक असलेला शांतीप्रिय सातपुडा पर्वत या शस्त्र विक्री आणि कार्यवाही मूळे बदनाम होत आहे.ही बाब एकाच आठवड्यात तालुक्यात झालेल्या दोन पोलीस कार्यवाही ने समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
Madhya Pradesh
crime
weapons
Pistol
Police action against illegal firearms

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com