Buldhana Crime : मध्य प्रदेश मधील अग्नी शस्त्र निर्मिती; गृह खात्यासाठी ठरतेय डोकेदुखी

बुलढाणा : संग्रामपूर सारख्या दुर्गम भागात या शस्त्र माफियांचे जाळे पसरलेले असावे. राज्यातील नक्षल वाद संपवीण्यासाठी मुख्यमंत्री यांनी मिशन सुरु केले. तसेच मिशन सातपुड्यातील अग्नी शस्त्र निर्मिती चे कारखाने नष्ट करण्यासाठी राबविणे गरजेचे ठरत आहे. काही वर्षा अगोदर बुलढाणा पोलीस अधीक्षक म्हणून कृष्ण प्रकाश असतांना त्यांनी धाडस करून पाचोरी गावात जाऊन मोठी कारवाई केली होती हे विशेष! नैसर्गिक दृष्टीने पर्यटका साठी मनमोहक असलेला शांतीप्रिय सातपुडा पर्वत या शस्त्र विक्री आणि कार्यवाही मूळे बदनाम होत आहे.ही बाब एकाच आठवड्यात तालुक्यात झालेल्या दोन पोलीस कार्यवाही ने समोर आली आहे..घातक हत्यारे तसेच अमली पदार्थांसह ईतर प्रतिबंधात्मक पदार्थांची मध्य प्रदेशातून महाराष्ट्रात तस्करीच्या घटनांमध्ये काही दिवसात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. हि तस्करी संग्रामपूर, जळगाव जा. तालुक्याला लागून असलेल्या मध्यप्रदेशच्या सीमेवरून जंगलाच्या मार्गाने होत असल्याने या दोन्ही तालुक्याच्या आदिवासी भागाचे नाव धूळीस मिळत आहे. तस्करीत पकडले जाणारे आरोपी हे जास्तीत जास्त मध्यप्रदेशातीलच आहेत. त्यामुळे या गोरखधंद्याचे सूत्र मध्यप्रदेशातून हलविण्यात येत असल्याचे झालेल्या कारवायातून स्पष्ट होत आहे. हि बाब आदिवासी बहुल तालुक्यासाठी चिंताजनक ठरणारी आहे. राज्याच्या गृह विभागाने मध्यप्रदेश सरकार सोबत बोलणी करून संयुक्त पणे या गंभीर प्रकारावर तात्काळ आळा घालणे गरजेचे झाले आहे..Killedharur Crime : किरकोळ कारणावरून युवकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; युवक गंभीर जखमी.संग्रामपूर तालुक्यात २० नोव्हेंबर २०२१ पासून २७ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत विविध कारवायांमध्ये तब्बल ५० देशी कट्टे, ३९ मॅगझीन सह २२३ जिवंत काडतुसे हस्तगत करण्यात आली आहेत. २० नोव्हेंबरला २०२१ ला झारखंड दहशतवाद विरोधी पथकाने संग्रामपूर तालुक्यातील ग्राम टूनकी येथे मध्यप्रदेशातील तीन आरोपींना रंगेहात पकडून त्यांच्या कडून तब्बल १४ देशी पिस्तूल व १६० जिवंत काडतुसे जप्त केली. ९ डिसेंबर २०२१ ला स्थानिक गून्हेशाखेच्या पथकाने आदिवासी ग्राम जूनी वसाली येथील पूलावर मध्यप्रदेशातील दोन आरोपींकडून ३ देशी कट्टे व ६ जिवंत काडतुसे जप्त केली. १ फेब्रुवारी २०२३ ला स्थानिक गून्हेशाखेच्या पथकाने तामगाव पोलीस स्टेशन हद्दीत टूनकी कडून शेगाव कडे जाणाऱ्या एका दुचाकी स्वाराला एकलारा फाट्याजवळ थांबवून चौकशी केली. त्याच्या कमरेला पॅंटमध्ये खोसलेली देशी बनावटी पिस्टल तसेच ४ जिवंत काडतूसे जप्त केली. .३ जून २०२३ ला ठाणे गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या मालमत्ता गुन्हे शोध पथकाने सोनाळा पोलीस स्टेशन हद्दीत केलेल्या कारवाईत १४ देशी पिस्टल, २५ मॅगझीन, ८ जीवंत काडतुसे हस्तगत केले. २३ फेब्रुवारी २०२४ ला सोनाळा पोलिसांनी ग्राम टूनकी बु. येथील केदार नदीच्या पूलावर सापळा रचून हरियाणा राज्यातील नुहू जिल्ह्यातील सिंगार, पुन्हाना येथील एका आरोपीचे मूसक्या आवळल्या. या आरोपीकडून ६ देशी कट्टे, १ मॅक्झिन, १ जिवंत काडतुस जप्त करण्यात आली. १८ एप्रिलला २०२४ ला सापडा रचून सोनाळा पोलीसांनी मध्यप्रदेशातील ४ आरोपींकडून ४ पिस्तूल ४ मॅक्झिनसह १७ जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली. दि. १८ सप्टेंबर २०२४ ला तामगाव पोलीस ठाणे हद्दीत बुलढाणा येथील गुन्हे शाखेच्या पथकाने दयाल नगर येथे पातुर्डा येथील आरोपी कडून २ देशी पिस्तुल, ६ जीवंत काडतूस, २ स्टिल मॅगझिन जप्त करण्यात आले. पुन्हा तामगाव पोलीस ठाणे हद्दीत दि. ३ नोव्हेंबर २०२४ ला बुलढाणा स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने ग्राम करमोडा फाट्यावर अकोला जिल्हा तेल्हारा तालुक्यातील हिवरखेड येथील एका आरोपी कडून १ देशी कट्टा, १ मॅक्झिन, ३ जिवंत काडतुसे हस्तगत केले. . नुकतेच दि. २७ ऑक्टोबर ला सोनाळा पोलिसांनी मध्यप्रदेशातील दोन आरोपींकडून ५ देशी कट्ट्यांसह स्टिल मॅगझिन, १६ जिवंत काडतुसे व २ अतिरिक्त स्टिल मॅगझिन जप्त केले आहे.सोबतच 4 नोव्हेंबर रोजी तामगावं पोलीस स्टेशन हद्दीत वरवट बकाल सोनाळा रस्त्यावरयातील आरोपीचे ताब्यातुन विना परवाना 02 देशी बनावटीच अग्निशस्त्र प्रत्येकी किंमत 40,000/- रु प्रमाणे 80,000/- रु व 04 जिवंत काडतूस 1000- र प्रमाणे 4000/-र असा एकूण 84000/- रु चा मुददेमाल आरोपीचे ताब्यातून जप्त करून अवैध रित्या बेकायदेशिर विनापरवाना देशी बनावटीचे शस्त्र जवळ बाळगतांना मिळून आला तसेच मा. जिल्हाधिकारी तो. बुलडाणा यांचे आदेशाचे उल्लंघन केल्याने फिर्यादी यांचे लेखी रिपोर्टवरुन गुन्हा कलम 3.25 भारतीय हत्यार कायदा सहकलम 123, 135 मौका अन्वये लेखी रिपोर्ट वरून सदरचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे मध्यप्रदेशातून संग्रामपूर तालुक्यात घातक हत्यारांच्या तस्करीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. घातक हत्यारांची तस्करिला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र गृह विभागकडून नक्षल विरोधी पथक च्या धर्तीवर वेगळे पथक तयार करण्याची वेळ आली आहे..Kalamb Crime : कळंबमधील घरफोडी प्रकरणी चोरट्यास ताब्यात घेण्यास पोलिसांना यश.तस्करीने गुप्तचर यंत्रणेचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात...बरेच राज्यात या शस्त्राची तस्करी प्रशासना साठी डोकेदुखी ठरत आहे. राज्याच्या हद्दीत शिरून विक्री चा व्यवहार होई पर्यत गुप्तचर विभागाला याची भनक कशी नसते. राज्याच्या सीमावर्ती भागात पोलीस चौकी उभारून पोलीस तैनात करण्यात आलेले असतानाही चारचाकी गाडीतून ही हत्यार आणली जातात याला काय म्हणावे. राजरोस पणे होणारी तस्करी पाहता पोलीस प्रशासना मध्ये काहीतरी दोष असावा असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 