Chandrapur: प्रतिबंधित तंबाखूचा साठा बाळगणाऱ्यांवर कारवाई; अडीच लाखांहून अधिक किमतीचा मुद्देमाल जप्त

चंद्रपूर: चंद्रपूर शहर पोलिस स्टेशनच्या डी.बी. पथकाने प्रतिबंधित तंबाखूचा साठा बाळगणाऱ्यांविरोधात कारवाई करत २ लाख ५६ हजार ५०० रुपये किमतीचा सुगंधित तंबाखू जप्त केला आहे. या प्रकरणी दोन आरोपींविरुद्ध विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला..सहायक पोलिस निरीक्षक राजेंद्र सोनवणे आणि डी.बी. पथकातील पोलिस कर्मचारी गस्तीवर असताना महादेव मंदिराजवळील लक्ष्मीकांत सुरेश साटोने यांनी आपल्या घरी प्रतिबंधित तंबाखूचा साठा लपवून ठेवला असल्याची माहिती मिळाली..या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी लक्ष्मीकांत सुरेश साटोने यांच्या घरावर छापा टाकला. घराची झडती घेतली असता तेथे सुगंधित तंबाखूचे एकूण ८० खोके आढळून आले. या खोक्यांमध्ये एकूण ९०० डबे होते. जप्त करण्यात आलेल्या तंबाखूचे एकूण वजन ४५ किलोग्रॅम असून त्याची किंमत २ लाख ५६ हजार ५०० रुपये आहे..शीतल लक्ष्मीकांत साटोने (वय २९) आणि लक्ष्मीकांत सुरेश साटोने (वय ४४) यांच्याविरुद्ध चंद्रपूर शहर पोलिस ठाण्यात विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक आयुष नोपाणी, अप्पर पोलिस अधीक्षक ईश्वर कातकडे आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रमोद चौगुले यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली..पोलिस निरीक्षक निशीकांत रामटेके यांच्या नेतृत्वात सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राजेंद्र सोनवणे, पोलिस उपनिरीक्षक दत्तात्रय कोलते, पोलीस उपनिरीक्षक विलास निकोडे तसेच डी.बी. पथकाने ही कारवाई केली. पुढील तपासासाठी या प्रकरणाची माहिती अन्न व औषध प्रशासन विभागाला देण्यात आली.