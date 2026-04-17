हवामान विभागाच्या नजरेत विदर्भ, मराठवाडा स्वतंत्र; तापमानाच्या ‘त्या’ पोस्टची सर्वत्र चर्चा; महाराष्ट्राला दाखवले वेगळे

अमोल राऊत : एकीकडे एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यातच तापमानाने चाळीशी ओलांडलेली असताना भारतीय हवामान विभागाने केलेल्या तापमानवाढीच्या त्या पोस्टने चर्चेचा 'पारा' चढला आहे. या पोस्टमध्ये देशात सर्वाधिक तापमानाची नोंद झालेल्या २७ शहरांची माहिती दिलेली आहे. त्यामध्ये १४ शहरे महाराष्ट्रातील आहेत. मात्र, महाराष्ट्रातील शहरांच्या नावापुढे विदर्भ, मराठवाडा व महाराष्ट्र असे प्रदेशनिहाय स्वतंत्र उल्लेख केल्यामुळे हवामान विभागाने महाराष्ट्राचे विभाजन केले, असा प्रश्न समाजमाध्यमावर विचारला जात आहे. .देशातील इतर शहरांच्या नावापुढे मात्र केवळ त्या राज्याचे नाव आहे. ते शहर ज्या विभागात येते त्याचा उल्लेख केलेला नाही. असा उल्लेख केवळ महाराष्ट्रातील शहरांच्या नावापुढेच केलेला आहे. भारतीय हवामान विभागाने मंगळवारी (ता. १४) देशातील सर्वाधिक तापमान असलेल्या शहरांची यादी समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये अकोला व कर्नाटकातील कलबुर्गी शहर ४४ अंशासह देशात सर्वात उष्ण म्णून नोंदविल्या गेले आहे. मात्र, यामध्ये अकोला शहराच्या नावापुढे महाराष्ट्र न लिहिता विदर्भ असा उल्लेख केला आहे. .Summer Heatwave : राज्यात उष्णतेच्या लाटेचा इशारा; मराठवाड्यातील बऱ्याच जिल्ह्यांना 'यलो अलर्ट'.तसेच अमरावती, वर्धा, यवतमाळ, गडचिरोली, वाशीम, चंद्रपूर, नागपूर या शहरांच्या नावापुढेही विदर्भ तर परभणी शहराच्या नावापुढे मराठवाडा असे लिहिलेले आहे. मात्र सोलापूर, जळगाव, बुलढाणा, मालेगाव, जळना या शहरांच्या नावापुढे महाराष्ट्र असा उल्लेख केलेला आहे. देशाच्या हवामान खात्याने शहरांचा प्रदेशनिहाय उल्लेख केल्यामुळे समाजमाध्यमांवर याची चर्चा सुरु आहे. .देशातील इतर शहरांच्या नावापुढे राज्याचे नाव असताना महाराष्ट्रातील शहरांपुढे प्रदेशाचे नाव लिहिल्याने महाराष्ट्राचे विभाजन झाले का असा प्रश्न उपस्थित करत आहेत. राज्याचे विभाजन करण्याबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह असल्याने हा संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळे भारत सरकारच्या महत्त्वाच्या विभागाने केलेला हा उल्लेख चर्चेत आला आहे..महाराष्ट्राला उष्णतेच्या लाटेचा इशारा, अकोला जगात सर्वात उष्ण शहर, टॉप १५ मध्ये राज्यातली पाच शहरं.सर्वाधिक उष्ण १० शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील ५ शहरे १४ एप्रिल रोजी भारतीय हवामान विभागाने नोंदविलेल्या तापमानानुसार भारतातील सर्वाधिक उष्ण शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील पाच शहरांचा समावेश आहे. यामध्ये अकोला (४४), अमरावती (४३.८), वर्धा (४३.५), सोलापूर (४३.२), यवतमाळ (४२.६) या शहरांचा समावेश आहे.