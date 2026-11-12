विदर्भ

Highway Accidents: अर्धवट महामार्ग बनला मृत्यूचा सापळा! अपघातांची मालिका कायम; शेकडोंना जीवघेणे हादरे

Road Accidents Continue on Half Built Highway: रस्ता पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा, पण अपघातांचा वेग कायम; अर्धवट महामार्गामुळे प्रवासी त्रस्त
Half Built Highway Becomes a Death Trap as Road Accidents Continue and Commuters Face Serious Safety Risks

Half Built Highway Becomes a Death Trap as Road Accidents Continue and Commuters Face Serious Safety Risks

sakal

बबलू जाधव
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आर्णी (जि. यवतमाळ) : नागपूर-तुळजापूर महामार्गावरील दत्तरामपूर परिसर वाहनचालकांसाठी धोकादायक ठरत आहे. अर्धवट रस्त्यामुळे येथे अपघातांची मालिका सातत्याने सुरू असून, एकेकाळी दत्तरामपूर म्हणून ओळखले जाणारे हे ठिकाण आता अपघातांचे केंद्र बनले आहे. नागपूर-तुळजापूर महामार्ग विदर्भातील वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मार्ग आहे. या महामार्गावरून दररोज हजारो वाहने ये-जा करतात.

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