Highway Accidents: अर्धवट महामार्ग बनला मृत्यूचा सापळा! अपघातांची मालिका कायम; शेकडोंना जीवघेणे हादरे

आर्णी (जि. यवतमाळ) : नागपूर-तुळजापूर महामार्गावरील दत्तरामपूर परिसर वाहनचालकांसाठी धोकादायक ठरत आहे. अर्धवट रस्त्यामुळे येथे अपघातांची मालिका सातत्याने सुरू असून, एकेकाळी दत्तरामपूर म्हणून ओळखले जाणारे हे ठिकाण आता अपघातांचे केंद्र बनले आहे. नागपूर-तुळजापूर महामार्ग विदर्भातील वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मार्ग आहे. या महामार्गावरून दररोज हजारो वाहने ये-जा करतात. .Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.मात्र, दत्तरामपूर परिसरातील महामार्गाचे काम अपूर्ण असल्याने वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. या रस्त्याचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने बांधकाम रखडल्याचे सांगितले जाते. परिणामी, अपुऱ्या रस्त्यावरून मार्ग काढताना वाहनचालकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागतो. आणखी किती अपघात आणि किती बळी गेल्यानंतर प्रशासनाला जाग येणार, असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. दत्तरामपूर परिसरात यापूर्वी घडलेल्या अपघातांनी अनेक कुटुंबांचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले आहे. कुणी घरातील कर्ता पुरुष गमावला, तर कुणाच्या कुटुंबावर अपघातग्रस्त व्यक्तीच्या उपचारांचा आणि उदरनिर्वाहाचा कायमस्वरूपी भार पडला आहे..यवतमाळकडून येणाऱ्या वाहनांना धोका दत्तरामपूर परिसरात यवतमाळकडून आर्णीकडे येणाऱ्या वाहनांचे अपघात अधिक होत आहे. यवतमाळकडून येणाऱ्या वाहनचालकांना महामार्गावरील रस्ता अचानक अपूर्ण असल्याचे लक्षात येत नाही. वेगाने येणाऱ्या वाहनचालकांना ऐनवेळी रस्त्याच्या स्थितीचा अंदाज न आल्यास वाहनावरील नियंत्रण सुटते आणि अपघात घडतो. त्यामुळे या ठिकाणी योग्य दिशादर्शक फलक, स्पष्ट सूचना आणि आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना असणे गरजेचे आहे..दत्तरामपूर येथील रस्त्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. येथे महामार्गाचा रस्ता अपुरा असल्याने अनेक अपघात होतात. प्रशासनाने अपाघात टाळण्यासाठी सुरक्षा कवच करावे. - पवन चाफळे, नगरसेवक, रा. दत्तरामपूर, आर्णी.रस्त्यावर ठळकपणे जाणीव करून देणारे फलक, रात्री स्पष्ट दिसणारे रिफ्लेक्टर, दिशादर्शक चिन्हे, बॅरिकेड्स आणि योग्य ठिकाणी वेगमर्यादेच्या सूचना लावून होणारे अपघात टाळावे. - अनवर पठाण, सभापती, नगर परिषद, आर्णी.MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...\rहा रस्ता अपघातग्रस्त रस्ता म्हणून ओळखला जातो. या रस्तावर अपघात टाळण्यासाठी महामार्ग प्रशासनाने सुरक्षा संबंधित उपाययोजना कराव्या. - दत्ता चव्हाण, रा. आर्णी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.