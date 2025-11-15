विदर्भ

Student Mental Health: जपा विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य; सर्वोच्च न्यायालयाने दिले स्पष्ट मार्गदर्शन

Supreme Court Guidelines: कोरोनानंतर विद्यार्थ्यांच्या जीवनशैलीतील बदलामुळे मानसिक तणाव, निराशा व आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षण संस्थांसाठी १५ मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, ज्यामध्ये समुपदेशन सुविधा, तणाव व्यवस्थापन, भेदभाव प्रतिबंध आणि पालकांसाठी जागरूकता कार्यक्रमांचा समावेश आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
संजय नाथे

कोरोनानंतर विद्यार्थ्यांच्या जीवनशैलीत मोठ्या प्रमाणात बदल झाला. त्याचा परिणाम त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर झाला. परिणामी तणाव, निराशा आणि आत्महत्येसारखे प्रकार वाढले. त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला दखल घ्यावी लागली आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावी लागली.

