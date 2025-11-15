Student Mental Health: जपा विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य; सर्वोच्च न्यायालयाने दिले स्पष्ट मार्गदर्शन

संजय नाथेकोरोनानंतर विद्यार्थ्यांच्या जीवनशैलीत मोठ्या प्रमाणात बदल झाला. त्याचा परिणाम त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर झाला. परिणामी तणाव, निराशा आणि आत्महत्येसारखे प्रकार वाढले. त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला दखल घ्यावी लागली आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावी लागली..‘विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटना शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी दर्शवतात. अशा आत्महत्यांमागे शैक्षणिक दबाव, मानसिक तणाव, सामाजिक अलिप्तता, कौटुंबिक अपेक्षा आणि इतर संवेदनशील बाबी कारणीभूत आहेत’, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते. .Education News : युडायस प्लसची धक्कादायक आकडेवारी! ५ लाख ७८ हजार विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड अवैध, १० लाख विद्यार्थी शाळाबाह्य ठरण्याचा धोका.न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या पीठाकडे आंध्रप्रदेशमधील १७ वर्षीय विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येप्रकरणी सुनावणी सुरू होती. तेव्हा कोर्टाने जी निरीक्षणे नोंदवली ती आजच्या परिस्थितीचे वास्तव मांडणारी होती. त्यावेळी कोर्टाने सांगितले की, हा मुद्दा केवळ वैयक्तिक घटना न राहता, संपूर्ण देशभरातील शैक्षणिक संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर पुनर्विचाराची गरज दर्शवितो..शिक्षण संस्थांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वेसर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील सर्व शिक्षण संस्थांसाठी १५ दिशानिर्देश जारी केले. जोपर्यंत संसद किंवा राज्य विधीमंडळ यावर कायदा करत नाहीत, तोपर्यंत ही मार्गदर्शक तत्त्वे सर्वांसाठी बंधनकारक असतील.-प्रत्येक संस्थेत मानसिक आरोग्याविषयी माहिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असावी.-जिथे १०० हून अधिक विद्यार्थी आहेत, तिथे प्रशिक्षित समुपदेशक, मानसोपचारतज्ज्ञ किंवा सामाजिक कार्यकर्ते नियुक्त करावे..-विद्यार्थ्यांच्या मानसिक तणावाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी पावले उचलावी.-कोणत्याही संस्थेची गुणवत्ता किंवा रॅंकिंग लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव करू नये.-समस्यांचा वेळीच शोध घेता यावा यासाठी जागरूकता असावी.-एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग, अनाथ किंवा मानसिक समस्यांनी ग्रस्त विद्यार्थ्यांप्रती भेदभाव केला जाऊ नये.- विद्यार्थी व पालकांसाठी नियमित करिअर मार्गदर्शन व समुपदेशन असावे. शिक्षणात विविध संधीबाबत स्पष्ट माहिती दिली जावी..- फक्त गुण नव्हे तर व्यक्तिमत्त्व विकासही महत्त्वाचा. परीक्षेतील यश केवळ गुणांवर आधारित न ठेवता एकूण क्षमतेवर आधारित असावे.-प्रत्येक संस्थेने दरवर्षी असा अहवाल तयार करावा ज्यात समुपदेशन सुविधा व मानसिक आरोग्य सेवा यांची माहिती असावी. याला यूजीसीसारख्या नियामक संस्थेकडे पाठवावे.-पालकांनाही मानसिक आरोग्याची जाणीव करून देण्यासाठी विविध उपक्रम राबवावे.राज्य सरकारांसाठी निर्देश-सर्व राज्यांनी कोचिंग संस्थांची नोंदणी व तक्रार निवारणासाठी नियमावली तयार करावी.-प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्ह्याधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत निरीक्षण समिती स्थापन करावी..मानसिक आरोग्याचे संवैधानिक स्थान ः सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मानसिक आरोग्य भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेचे कर्तव्य आहे की विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचे संरक्षण करावे.शिक्षणाचा उद्देश : सर्वोच्च न्यायालयाने महान तत्त्ववेत्ता जे. कृष्णमूर्ती यांच्या ‘Education and the significance of life’ या पुस्तकाचा संदर्भ देत सांगितले :‘शिक्षणाचा उद्देश असा अभ्यासक्रम असावा, जो बौद्धिक, भावनिक, नैतिक व अध्यात्मिकदृष्ट्या समृद्ध आणि समन्वित (Integrated) असावा’.शिक्षण केवळ माहिती मिळविण्यासाठी नसून, सत्य समजून घेण्याच्या आधारावर जीवन जगण्याची कला शिकविणारे असावे..AI In Education: विद्यार्थ्यांची समुपदेशनासाठी ‘एआय’कडे धाव शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली चिंता.हे फक्त आकडे नाही :राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी संस्था (NCRB) २०२२ च्या अहवालानुसार- त्यावर्षी १,७०,९२४ आत्महत्या झाल्या. त्यापैकी १३,०४४ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली.- यातील २,२४८ विद्यार्थ्यांनी अनुत्तीर्ण झाल्याने आत्महत्या केली.अलीकडे विद्यार्थ्यांकडे स्वतःशी, पालकांशी संवाद साधायला वेळच नाही. जो वेळ मिळतो तो सोशल मीडियावर जातो. अशा मानसिकतेमुळेच निराशा, तणाव अधिक वाढतो. फावल्या वेळेचा सदुपयोग विद्यार्थ्यांनी प्रेरक पुस्तके वाचण्यात, खेळण्यात, कुटुंबातील व्यक्तींशी संवाद साधण्यात घालवावा.संचालक, नाथे पब्लिकेशन लि., नागपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.