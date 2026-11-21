चंद्रपूर : जगातील सर्वाधिक वाघांची संख्या असलेल्या भारतात चालू वर्षात वाघांच्या मृत्यूची संख्या दीडशेवर पोहोचली आहे. या एकूण व्याघ्रमृत्यूंपैकी तब्बल ५२ टक्के मृत्यू एकट्या मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात झाल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. शिकार, अपघात आणि वाढता मानव-वन्यजीव संघर्ष यामुळे वन्यजीवांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..मध्य प्रदेशात ५२, तर महाराष्ट्रात ३० वाघांचा मृत्यू ‘टायगर स्टेट’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मध्य प्रदेशात या वर्षात ५२ वाघांचा मृत्यू झाला आहे, तर त्या खालोखाल महाराष्ट्रात ३० वाघांचा बळी गेला आहे. यामध्ये काही नैसर्गिक मृत्यू असले, तरी हद्दीसाठी होणारी झुंज, शिकार, विद्युत प्रवाह आणि सापळा लावून केलेली हत्या ही प्रमुख कारणे असल्याचे समोर आले आहे. .फ्लोरा फाऊंटन गोळीबाराचा थरार! त्या रक्तरंजित लढ्याने कशी घडवली मुंबईसह महाराष्ट्राची अस्मिता?.शरीराचे अवयव आणि नखांसाठी शिकारी वाघांना लक्ष्य करतात, तर काही वेळा पशुधनावरील हल्ले रोखण्यासाठीही वाघांना मारले जात असल्याचे वन्यजीव गुन्हे विश्लेषकांनी सांगितले..रस्ते आणि रेल्वे अपघातांचा वाढता धोका रस्ता ओलांडताना वाहनांच्या धडकेत वन्यप्राणी मृत्युमुखी पडण्याच्या घटनांत अलीकडे मोठी वाढ झाली आहे. चंद्रपूरसह राज्यातील विविध जंगलांमध्ये मागील काही वर्षांत वाघ आणि बिबट्यांसह अनेक वन्यजीवांचा नाहक बळी गेला आहे. ."२१ नोव्हेंबर हुतात्मा स्मृती दिन: मुंबईसह महाराष्ट्रासाठी १०७ हुतात्म्यांचे बलिदान! जाणून घ्या अंगावर काटा आणणारा इतिहास".जंगलातून गेलेल्या रेल्वे रुळांमुळेही वन्यप्राण्यांचा जीव जात असून, रस्तेनिर्मिती करताना वन्यजीवांचा कॉरिडॉर सुरक्षित ठेवण्याबाबत गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे असल्याचे मत अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.