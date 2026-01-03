Bhandara Crime : लग्नाचे आमिष देऊन तरुणीवर वारंवार अत्याचार; सैनिकाविरोधात गुन्हा दाखल

Shocking Case from Maharashtra : भंडारा : लग्नाचे आमिष दाखवून एका २३ वर्षीय तरुणीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी आरोपी सैनिकाविरोधात तक्रार करण्यात आल्याची माहिती आहे. आरोपी सैनिक लद्दाख येथे कार्यरत आहे. विक्की राजेश अवचट (२८, रा. दिघोरी/मोठी, ता. लाखांदूर) असे आरोपी सैनिकाचे नाव आहे. .पोलिस सूत्रानुसार, आरोपी विक्की आणि पीडित तरुणीची मैत्री होती. काही दिवसांत या मैत्रीचं रूपांतर प्रेमात झालं. काही महिने दोघे प्रेमसंबंधात होते. यावेळी आरोपीने तरुणीला लग्न करण्याचं आश्वासन दिले तसेच ८ ते १३ जून २०२५ या काळात आरोपीने तरुणीशी शारीरिक संबंध ठेवले..Pune Crime : नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पुण्यात खून; येवलेवाडीत तरुणाच्या डोक्यात दगड घालून हत्या!.लग्नाचे आमिष दाखवून लाखनी येथील ऑरेंज बार अॅण्ड लॉजसह इतर विविध ठिकाणी नेऊन तिच्यावर अनेकदा अत्याचार केल्याची माहिती आहे. अशातच पीडितेने जेव्हा लग्नासाठी तगादा लावला तेव्हा सैनिकाने तिला नकार दिला. त्यामुळे आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आलं. त्यानंतर पीडितेने लाखनी पोलिसांत जात तक्रार नोंदविली..Crime: मुंबईमध्ये २ मुलांच्या आईनं प्रियकराला पार्टीसाठी बोलवलं; आधी गोड खाऊ घालत संबंध ठेवले, नंतर गुप्तांग कापलं, कारण....दरम्यान, तरुणीच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपी सैनिकाला अद्यापही अटक करण्यात आलेली नाही. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असल्याचं साहाय्यक पोलिस निरीक्षक संगीता गावडे यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.