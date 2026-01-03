विदर्भ

Bhandara Crime : लग्नाचे आमिष देऊन तरुणीवर वारंवार अत्याचार; सैनिकाविरोधात गुन्हा दाखल

Indian Soldier Booked for Rape on Promise of Marriage : आरोपी सैनिक लद्दाख येथे कार्यरत आहे. विक्की राजेश अवचट असे निकाचे नाव आहे. त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आली आहे.
Shocking Case from Maharashtra : भंडारा : लग्नाचे आमिष दाखवून एका २३ वर्षीय तरुणीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी आरोपी सैनिकाविरोधात तक्रार करण्यात आल्याची माहिती आहे. आरोपी सैनिक लद्दाख येथे कार्यरत आहे. विक्की राजेश अवचट (२८, रा. दिघोरी/मोठी, ता. लाखांदूर) असे आरोपी सैनिकाचे नाव आहे.

