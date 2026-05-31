Amravati: औद्योगिक प्रदूषणामुळे काळ्या मातीचा टाहो ; नांदगावपेठ परिसरातील प्रदूषणामुळे पिकांसह मानवी आरोग्य धोक्यात

अमरावती: बदलत्या औद्योगिकीकरणामुळे नैसर्गिक साधनशुचितेत अनेक स्थित्यंतरे घडून आली आहेत. असेच अनेक बदल शहरालगतच्या नांदगावपेठ आणि या परिसरातील शेतकरी व नागरिक गेल्या काही वर्षांपासून अनुभवत आहेत. सातत्याने वाढत जाणाऱ्या वायू तसेच जलप्रदूषणामुळे पिकांसह मानवी आरोग्यसुद्धा धोक्यात आले आहे..शहरालगत नांदगावपेठ पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत उभी झाली. त्या माध्यमातून अनेकांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार मिळाले, मात्र औद्योगिकीकरणाची दुसरी बाजू म्हणजेच या एमआयडीसीतील काही कंपन्या तसेच कारखान्यांमधून निघणारे रासायनिक व विषारी सांडपाण्याचा अयोग्य पद्धतीने होणारा निचरा होय..अनेक वर्षांपासून नांदगावपेठ परिसरातील काही कारखान्यांमधून निघणाऱ्या रासायनिक सांडपाण्यामुळे या भागातील शेतजमिनीचा पोत निम्न झाला असून पिकांवर सुद्धा त्याचा वाईट परिणाम होत आहे. नांदगावपेठसह सावर्डी, शेवती, वाळकी या गावांतील शेतीवर सुद्धा या प्रदूषणाचे दूरगामी परिणाम पाहायला मिळत आहेत. नांदगावपेठ व या भागात संत्रा तसेच फळबागांची संख्या अधिक आहे..कारखान्यांमधून नारायणपूर येथील नाल्यात विषाक्त सांडपाणी सोडले जात असल्याचा आरोप आहे. हा नाला गावातून जात असल्याने त्याचे पाणी या परिसरातील विहिरी आणि जलस्रोतांमध्ये झिरपते, परिणामी मानवी आरोग्यावर सुद्धा याचे दूरगामी परिणाम होत आहेत. कारखान्यांच्या धुरांड्यातून बाहेर निघणारी राख अनेक किलोमीटरपर्यंतच्या शेतीमध्ये जाऊन पडते आणि पिकांची नासाडी होते. शिवाय जमिनीचा पोतसुद्धा खराब झाला आहे. ज्या विहिरींतून आधी पाणी वापरले जायचे त्या विहिरींच्या पाण्यामध्ये सध्या सांडपाण्याचे तरंग दिसून येतात..अनेकांनी काढल्या शेती विक्रीलानांदगावपेठ भागात अनेक वर्षांपासून कारखान्यांतून निघणारी राख तसेच रासायनिक सांडपाण्यामुळे जमिनीची सुपीकता कायमची धोक्यात आली आहे. त्याचा थेट परिणाम फळबागा आणि पिकांवर होत आहे. शेतीतून उत्पन्न निघत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी शेवटी कंटाळून आपल्या जमिनी विक्रीसाठी काढल्या आहेत, अशी माहिती या भागातील सामाजिक कार्यकर्ते नितीन हटवार यांनी दिली..तक्रारींची कायमस्वरूपी दखल नाहीज्यावेळी एखाद्या उद्योगाचे सांडपाणी नाल्यात सोडले जाते, त्यावेळी शेतकऱ्यांकडून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे तक्रारी केल्या जातात. संबंधित यंत्रणेकडून कंपनीला नोटीस दिली जाते, काही दिवस हा प्रकार थांबतो आणि पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या, असा प्रकार आहे. त्यामुळे तक्रारी किती करायच्या, असा प्रश्न स्थानिकांना पडला आहे. उद्योगांकडूनच आता कायमस्वरूपी उपाययोजना आखण्याची मागणी होत आहे.