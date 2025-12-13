विदर्भ

Bhandara Wildlife: अखेर ‘त्या’ वाघिणीचा उपचारादरम्यान मृत्यू; धानोरी येथे मंगळवारी कालव्यात जखमी अवस्थेत आढळली होती

Bhandara: धानोरी येथे कालव्यात जखमी अवस्थेत आढळलेल्या १५ महिन्यांच्या वाघिणीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला असून, बचावकार्यातील विलंबावर वन्यजीव प्रेमींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
Bhandara Wildlife

Bhandara Wildlife

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पवनी : ​पवनी शहरापासून चार किलोमीटर असलेल्या धानोरी गावाजवळून जाणाऱ्या इंदिरा सागर प्रकल्पाच्या (गोसीखुर्द धरण) उजव्या कालव्यामध्ये ९ डिसेंबर रोजी सकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास एक जखमी वाघीण आढळून आली होती. अखेर ‘त्या’ वाघिणीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
Bhandara
Forest
Wildlife
Forest department
Wild Animals

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com