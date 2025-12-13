Bhandara Wildlife: अखेर ‘त्या’ वाघिणीचा उपचारादरम्यान मृत्यू; धानोरी येथे मंगळवारी कालव्यात जखमी अवस्थेत आढळली होती

पवनी : पवनी शहरापासून चार किलोमीटर असलेल्या धानोरी गावाजवळून जाणाऱ्या इंदिरा सागर प्रकल्पाच्या (गोसीखुर्द धरण) उजव्या कालव्यामध्ये ९ डिसेंबर रोजी सकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास एक जखमी वाघीण आढळून आली होती. अखेर ‘त्या’ वाघिणीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला..वन विभागाच्या प्राथमिक अहवालानुसार, सुमारे १५ महिन्यांच्या या अवयस्क मादीला कमरेखालील भागात जबरदस्त मार लागल्यामुळे अपंगत्व आले होते. तिला घटनास्थळावरून (कालव्यातून) वाचवून उपचारासाठी नागपूर येथील गोरेवाडा प्राणी बचाव केंद्रात हलवण्यात आले होते. .Vidarbh : कोरोना काळात लागला कवितेचा लळा..!आडविहीरच्या शरयू खाचणेने रचल्या ४० कविता.मात्र, तिचा १० डिसेंबरला उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या वाघिणीच्या अकाली मृत्यूमुळे वन्यजीव प्रेमींना मोठा धक्का बसला आहे. बचावकार्यात झालेल्या विलंबामुळे उपचारातही उशीर झाला, याबद्दल वन्यजीव प्रेमींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.घटनास्थळाला लागून असलेल्या धानोरी गावात याबाबत अशी चर्चा आहे की, रात्री रस्ता ओलांडत असताना अज्ञात वाहनाने जोराची धडक दिल्यामुळे ती वाघीण जखमी होऊन रस्त्यालगतच्या कालव्यात असहाय्य अवस्थेत पडलेली आढळली..मात्र, याला वन अधिकाऱ्यांनी नकार दिला आहे. या केवळ अफवा आहेत, असे बोलून अधिकारी वेळ मारून नेत असल्याचे दिसत आहे. वन अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, वाघीण शिकारीचा पाठलाग करताना कालव्यात पडली असावी. परंतु, कालव्यात पडल्यामुळे कमरेखालील संपूर्ण शरीर कसे लुळे पडू शकते? हा प्रश्न आहे..बचावकार्यात ४ तासांचा विलंबहे पवनी वनपरिक्षेत्र संवेदनशील कॉरिडॉर क्षेत्र आहे. उमरेड-पवनी-कारहंडला वन्यजीव अभयारण्याला ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाशी जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या कॉरिडॉरचा हा अविभाज्य भाग आहे. ज्याचा उल्लेख भारतीय वन्यजीव संस्था, देहरादूनच्या अहवालात आहे. अशा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रात बचावकार्य करताना वन विभागाने ४ तासाचा विलंब करणे, त्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उभे करत आहे..चौकशी आणि कारवाईची मागणीगंभीर जखमी असलेल्या या १५ महिन्यांच्या वाघिणीला वाचविताना, पिंजरा उपलब्ध नसणे आणि गोंदिया जिल्ह्यातील नवेगाव बांध येथून पिंजरा येण्यास ४ तासांचा विलंब होईपर्यंत हात जोडून बसून राहणे, ही गंभीर बाब आहे. बचावकार्यात वन विभागाने केलेल्या विलंबाने आणि वेळेवर उपचार न मिळाल्यामुळे वाघिणीचा मृत्यू झाला, अशी चर्चा वन्यजीव प्रेमींमध्ये आहे. यावरून वन विभागाने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे..Hinjewadi Bus Accident : चार बहिणींचा एकुलता भाऊ; कष्टाने जगणाऱ्या कुटुंबात क्षणात होत्याचे नव्हते.वाघिणीच्या कमरेखालील संपूर्ण शरीर निकामी झाले होते, हे प्राथमिक अहवालातून कळले. शवविच्छेदनातूनही हीच बाब समोर आली की, कमरेवर जोरदार आघात झाल्यामुळे तिला गंभीर दुखापत झाली. यामुळे तिला जबरदस्त धडकेमुळे गंभीर जखमा झाल्या असाव्यात, असे वाटते. बचाव कार्यातही पिंजरा उशीर आणला. बचावकार्यात झालेला विलंब आणि घटनेतील लपवाछपवी यावर वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी योग्य मीमांसा करून दोषींवर योग्य कारवाई करावी.- पंकज देशमुख, मानद वन्यजीव रक्षक, भंडारा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.