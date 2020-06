वीजबिल पाहून बसणार आता "शॉक'; तीन महिन्यांचे येणार एकत्र

यवतमाळ : लॉकडाउनमुळे जवळपास अडीच महिने बंद असलेले वीजमीटर रीडिंग व वीजबिलाचे वाटप महावितरणकडून सुरू करण्यात आले आहे. लॉकडाउन असल्याने अनेक ग्राहकांनी वीजबिल भरलेले नाही. उन्हाळा असल्याने विजेचा वापरही वाढला होता. त्यामुळे मार्च, एप्रिल व मे अशा तीन महिन्यांचे एकत्रित वीजबिल येणार असल्याने अनेकांना "शॉक' बसल्याशिवाय राहणार नाही. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात लॉकडाउन घोषित करण्यात आले. एप्रिल व मे महिन्यात मीटर रीडिंग घेणे लॉकडाउनमुळे शक्‍य झाले नाही. जानेवारी ते मार्च-2020 या तीन महिन्यांतील वीजवापराच्या सरासरी युनिटप्रमाणे या दोन्ही महिन्यांचे वीजबिल आकारण्यात आले. एप्रिल व मे महिन्यांत लॉकडाउन व वाढत्या तापमानामुळे प्रत्यक्षात विजेचा अधिक वापर होता. मात्र, कमी वीजवापर असणाऱ्या महिन्यातील सरासरीप्रमाणे वीजबिल आकारण्यात आले. प्रतिबंधित भाग वगळता इतर ठिकाणी मीटर रीडिंग घेऊन प्रत्यक्ष वीजवापराप्रमाणे दोन-अडीच महिन्यांचे एकत्रित वीजबिल देण्यात येत आहे. अवश्य वाचा- काकूच्या प्रेमात आकंठ बुडाला पुतण्या, काका ठरत होता अडसर... मग तीन महिन्यांचे वीजबिल अधिक दिसत असल्याने आता तक्रारीही वाढल्या आहेत. ग्राहकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून एकत्रित दिलेल्या बिलाचे विभाजन करून ग्राहकांना स्लॅब बेनेफिटही देण्यात येणार आहे. मीटर रीडिंग व वीजबिल यात तफावत असणारी बिले दुरुस्त करून देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. ग्राहकांनी लॉकडाउन कालावधीत भरणा केलेल्या रकमेची वीजबिलातून कपात करण्यात आली आहे. असे असले तरी तीन महिन्यांचे वीजबिल पाहून अनेक ग्राहकांना "शॉक' बसणार आहे. न घाबरण्याचे आवाहन लॉकडाउनच्या कालावधीत मीटर रीडिंग तात्पुरते बंद होते. त्यामुळे ग्राहकांना सरासरी युनिटचे वीजबिल पाठविण्यात आले. वेबपोर्टल व मोबाईल ऍपद्वारे स्वतःहून मीटर रीडिंग पाठविणाऱ्या ग्राहकांना प्रत्यक्ष वीजवापरानुसार बिले देण्यात आली आहेत. मात्र, एप्रिल, मे व जून या तीन महिन्यांत स्वतःहून रीडिंग न पाठविणाऱ्या वीज ग्राहकांना मीटर रीडिंग घेतल्यानंतर अचूक वीजवापरानुसार बिल पाठविण्यात येत आहे. हे वीजबिल लॉकडाउन कालावधीतील दोन-अडीच महिन्यांचे असले तरी संगणकीय प्रणालीद्वारे बिलाची मासिक वापरानुसार विभागणी करून युनिट व स्लॅबप्रमाणे वीजदर लावून (स्लॅब बेनिफिटसह) देण्यात येत आहे. एप्रिल व मे या दोन महिन्यांतील सरासरी युनिटचे व बिलाची रक्कम भरली असल्यास फिक्‍स चार्जेस, विद्युत शुल्क वगळून उर्वरित रकमेचे समायोजन करण्यात येत असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे.

Web Title: It is "shock"; a three months electricity bill will come together