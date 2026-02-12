Amravati Crime: खून करून कालव्यात जाळला मृतदेह; जहानपूर येथील घटना ,वाहनाच्या टायरचे निशाण

पथ्रोट : शहानूरवरून खोडगावकडे जाणाऱ्या कालव्यातील विहिरीसारख्या खड्ड्यात खून करून मृतदेह जाळला. बुधवारी (ता. ११) अर्धवट जळालेला मृतदेह आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे. घटनास्थळी वाहनाच्या टायरचे निशाण आढळून आले असून, मृतदेह जाळण्यासाठी ऑइलचा वापर केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असे उपविभागीय पोलिस अधिकारी मनीष ठाकरे यांनी सांगितले..जहानपूर- शहानूर धरणावरून पांढरीकडे जाणाऱ्या कालव्यालगत नितीन बडवाईक यांचे शेत आहे. शेतामध्ये लागवडीदार जनार्दन गभणे बुधवारी (ता. ११) सकाळी पिकांवर फवारणी करण्यासाठी गेले होते. त्यांना कॅनलमधून धूर निघताना दिसला. कॅनलमधल्या खड्ड्यात एक मृतदेह जळताना दिसला..Yavatmal Crime: यवतमाळमध्ये डोक्यात दगड घालून मित्राची हत्या; घरी येण्यास उशीर हाेईल सांगितलं अन् काय घडलं?.वाघडोहचे पोलिस पाटील सुभाष काकड यांच्याकडून पथ्रोट पोलिसांना माहिती दिली. अपर पोलिस अधीक्षक पंकज कुमावत, उपविभागीय पोलिस अधिकारी मनीष ठाकरे, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक किरण वानखडे यांच्यासह अभय चौथनकर, नरेश धाकडे, रवींद्र शिंपी, प्यारेलाल जवंजाळ, रितेश उघडे, अक्षय पवार, अंजनगावसुर्जीचे ठाणेदार सूरज बोंडे व रहिमापूरचे ठाणेदार अनंत वडतकर यांनी घटनास्थळी भेट दिली..फॉरेन्सिक चमूसह श्वानपथकाला पाचारण करण्यात आले होते. अर्धवट जळालेला मृतदेह पुरुषाचा असल्याचे दिसून आले. सदर व्यक्तीच्या डोक्याला व हातापायावर जखमा आढळून आल्या. खुणांनुसार हातपाय बांधून त्याला खड्ड्यात टाकण्यात आले, असा प्रथमदर्शनी अंदाज तज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आला. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आला आहे..Crime: माचिसच्या काडीवरून वाद उफाळला; टोळक्याचं तरुणासोबत धक्कादायक कृत्य, कसातरी घरात पोहोचला पण... काय घडलं?.मृत व्यक्तीची ओळख पटली नव्हती. घटना मंगळवारला रात्रीची असू शकते. दुसरीकडे हत्या केल्यानंतर पुरावा नष्ट करण्याचे उद्देशाने मृतदेह येथे आणून जाळल्याचे दिसून येते. पथ्रोट ठाण्यात अनोळखी व्यक्तीविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. -मनीष ठाकरे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, अंजनगावसुर्जी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.